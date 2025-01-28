شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب بختام تعاملات الإثنين..وعيار 21 يسجل 3830 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب، بختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم تفضيله استخدام التعريفات ضد الصين ما عزز الضغوط البيعية للدولار الأمريكي، وأثر على ارتفاع أسعار الذهب،

سجل الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيهات.

سجل الذهب عيار 22 نحو 4012 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3282 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30640 جنيها.

وكان محللو بنك ING الهولندي، قد أصدروا مذكرة بحثية تناولت أهم التحليلات فيما يتعلق بتحركات أسعار الذهب في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بأنه أنه لا يفضل استخدام التعريفات ضد الصين ما عزز الضغوط البيعية للدولار الأمريكي، وبالتبعية، ارتفاع أسعار الذهب، وأكدت المذكرة أن الذهب قد اقترب من تحقيق قمة تاريخية بنهاية الأسبوع الماضي بعدما ألمح ترامب إلى نهج أقل عدوانية مع الصين.