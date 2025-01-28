شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع النحاس تخطط لمضاعفة الصادرات العام المقبل تزامنا مع تطوير وحدات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

شركة النحاس المصرية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة النحاس في مصر والمنطقة، وتأسست بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير المواد الخام لصناعات متعددة. يقع مقرها في مدينة الإسكندرية، وهي شركة ذات تاريخ طويل في تقديم منتجات النحاس عالية الجودة، التي تدخل في العديد من القطاعات مثل الصناعات الكهربائية والبناء.

ونجحت مصانع النحاس المصرية التى تأسست قبل 89 عاما، في تحسين مؤشراتها المالية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، من خلال تصدير منتجات بنحو 255 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، وذلك وفق المؤشرات المالية للشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي دعمتها لتحقيق تلك المؤشرات.



وأشارت البيانات المالية الصادرة عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ان صادرات الشركة بلغت نحو 255 مليون جنيه آخر عامين ماليين وتستهدف مضاعفة الصادرات العام المقبل تزامنا مع صيانة الوحدات الإنتاجية . فيما حققت إيرادات بلغت نحو 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو2024 مقابل نحو 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 باجمالي 4.7 مليار جنيه خلال العامين.

كما ربحت الشركة نحو 120 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 59 مليون جنيه العام المالى المنتهى يونيو 2023 .

ومن جانبه، أشاد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمصانع النحاس في التصدير وفى الإنتاج، والتى نجحت فى التحول من تحقيق خسائر إلى تحقيق ربحية مصانع النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى الإدارة الجيدة والواعية لتلك المصانع حيث نجحت الإدارة فى تحويل الشركة من خاسرة إلى رابحة، وبالتالى هذا يؤكد أن الإدارات الضعيفة التى تم تعيينها خلال السنوات الماضية كانت المساهم الاكبر فى ضعف النتائج.

وأضاف خالد الفقى نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ"الخليج 365"، أن مصانع النحاس نموذج للمصانع التى كانت تعانى من خسائر كبيرة وتحولت الى الربحية .

وتتخصص الشركة في تصنيع قضبان وأسلاك النحاس، الصفائح، والمواسير النحاسية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي. كما تسعى الشركة إلى تطوير تقنيات الإنتاج بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية لضمان المنافسة في السوق الدولية.

وفقا للمعلومات يُعتبر النحاس من أهم المعادن الصناعية في العالم بسبب خصائصه الفريدة التي تجعل منه مادة أساسية في مجموعة متنوعة من الصناعات. وتشمل أهميته النقاط التالية:



1. النحاس في الصناعات الكهربائية:

* النحاس موصل ممتاز للكهرباء، ويُستخدم في تصنيع الكابلات الكهربائية، الأسلاك، والمحركات الكهربائية.

* يعتمد قطاع الطاقة بشكل كبير على النحاس، لا سيما في شبكات توزيع الكهرباء وأنظمة الطاقة المتجددة.

2. النحاس في البناء والتشييد:

* يُستخدم النحاس في أنظمة السباكة، التدفئة، والتبريد نظرًا لمقاومته العالية للتآكل.

* يُستخدم أيضًا في تصنيع الأسقف والديكورات المعمارية لقدرته على تحمل الظروف الجوية القاسية.

3. النحاس في الصناعة والابتكار:

* يدخل النحاس في صناعة الإلكترونيات، مثل الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر، والرقائق الإلكترونية.

* يُستخدم أيضًا في تصنيع المكونات الأساسية في السيارات الكهربائية، مما يعزز دوره في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

4. النحاس في القطاعات الطبية:

* يتمتع النحاس بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله مكونًا أساسيًا في الأدوات الطبية والأسطح المستخدمة في المستشفيات.

ثالثًا: أهمية شركة النحاس المصرية

تُعتبر شركة النحاس المصرية إحدى ركائز الاقتصاد المصري في قطاع المعادن، حيث:

* تساهم في توفير منتجات النحاس محليًا، مما يُقلل الاعتماد على الاستيراد.

* تُدعم الصناعات التحويلية المختلفة مثل صناعة الأسلاك والكابلات.

* تُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يُسهم في تنمية الاقتصاد المصري.

رابعًا: التحديات المستقبلية

على الرغم من أهمية النحاس عالميًا، تواجه صناعة النحاس تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، تقلب أسعار السوق العالمية، والحاجة إلى تطوير التكنولوجيا لزيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات البيئية.