شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 27-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 27-1-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، ومصر بني سويف للأسمنت، ومصر للأسمنت-قنا.

البورصة تخسر 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.93%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 487.6 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 144.1 مليون جنيه، 201.7 مليون جنيه، 150.5 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 29742 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 36965 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 13086 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 8388 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 11498 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 10217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 153 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 4.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 68.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.10%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 25.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.433 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.34%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 243.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.49%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 57.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.43%.

- المشروعات الصناعية والهندسية بسعر إغلاق 0.312 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.56%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.417 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.