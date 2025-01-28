شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تعلن موافقة النواب على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية للضبعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024 على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

وكان مجلس النواب أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلى الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.

وتأتى موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة فى إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وقد شارك فى الجلسة العامة التى تمت اليوم أمام المجلس الدكتور محمد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمهندس خالد عبدالله زكى مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووجهت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمجلس النواب ولكافة لجانه ونوابه الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم فى تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.