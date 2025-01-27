شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة.. بتكوين تخسر ما يزيد على 6% خلال ليلة واحدة والان نبدء بالتفاصيل



وأثر ظهور شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك ونموذج الذكاء الاصطناعي الأرخص الذي تنتجه بشدة، على معنويات قطاع التكنولوجيا والأسواق المالية الأوسع نطاقًا. خسائر بتكوين كما يعزى البيع المكثف للعملة المشفرة، إلى القلق قبل قرار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي المنتظر صدوره يوم الأربعاء المقبل.

على الرغم من أن

سجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفاضًا بين عشية وضحاها بنسبة 6.6 في المئة.

القيمة السوقية للعملات المشفرة وقفز حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 96 في المئة إلى 157 مليار دولار. تماشيًا مع المشاعر العالمية، انخفضت القيمة السوقية لفئة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أيضا بنسبة 11.1 في المئة بين عشية وضحاها إلى 2ر42 مليار دولار مما يعني حصة سوقية بنسبة 1.3 في المئة.

على الرغم من أن البيتكوين احتفظت بالمرتبة السابعة في التصنيف العالمي لجميع الأصول وفقا للقيمة السوقية، التي نشرتها منصة كومبانيز ماركت كاب دوت كوم، فقد انزلقت العملة المشفرة الأقل حجما إيثريوم إلى المركز الثلاثين بشكل عام.

وسجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفاضًا ليلة أمس بنسبة 6.6%، في حين ارتفع حجم تداولها على مدار 24 ساعة بنسبة 96% إلى 157 مليار دولار.

وتراجع سعر البتكوين في تعاملات مساء أمس بنسبة 5.4% بعد أن أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى 035ر99 ألف دولار تقريبًا بانخفاض نسبته 7.7% عن الأسبوع السابق وبنسبة 9% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. الدمام - شريف احمد - بخسارة تزيد على 6% خلال ليلة واحدة، تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى 97.8 ألف دولار للوحدة الواحدة، في ظل تدهور أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا.وأثر ظهور شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك ونموذج الذكاء الاصطناعي الأرخص الذي تنتجه بشدة، على معنويات قطاع التكنولوجيا والأسواق المالية الأوسع نطاقًا.كما يعزى البيع المكثف للعملة المشفرة، إلى القلق قبل قرار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي المنتظر صدوره يوم الأربعاء المقبل.على الرغم من أن البيتكوين احتفظت بالمرتبة السابعة في التصنيف العالمي لجميع الأصول وفقا للقيمة السوقية التي نشرها موقع كمبانيز ماركت آب كوم، فقد انزلقت الإيثريوم إلى المركز الثلاثين بشكل عام.سجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفاضًا بين عشية وضحاها بنسبة 6.6 في المئة.وقفز حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 96 في المئة إلى 157 مليار دولار. تماشيًا مع المشاعر العالمية، انخفضت القيمة السوقية لفئة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أيضا بنسبة 11.1 في المئة بين عشية وضحاها إلى 2ر42 مليار دولار مما يعني حصة سوقية بنسبة 1.3 في المئة.على الرغم من أن البيتكوين احتفظت بالمرتبة السابعة في التصنيف العالمي لجميع الأصول وفقا للقيمة السوقية، التي نشرتها منصة كومبانيز ماركت كاب دوت كوم، فقد انزلقت العملة المشفرة الأقل حجما إيثريوم إلى المركز الثلاثين بشكل عام.وسجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفاضًا ليلة أمس بنسبة 6.6%، في حين ارتفع حجم تداولها على مدار 24 ساعة بنسبة 96% إلى 157 مليار دولار.وتراجع سعر البتكوين في تعاملات مساء أمس بنسبة 5.4% بعد أن أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى 035ر99 ألف دولار تقريبًا بانخفاض نسبته 7.7% عن الأسبوع السابق وبنسبة 9% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.