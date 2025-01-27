شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025.. عيار 24 يسجل 3465 جنيهًا بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، استقرار مؤقتا بعد موجة من التغيرات المستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 24، 3465 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3274 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30560 جنيها.



سجل الذهب عيار 24 سجل 3465 جنيها.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.