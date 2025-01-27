شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظي طوال اليوم.. سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.20 جنيه 50.30 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم الاثنين بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.