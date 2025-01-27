شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية.. عيار 18 يسجل 3282 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا في ختام التعاملات المسائية، وتحرك سعر الذهب اليوم في مصر في ظل تغيرات مستمرة وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث وصل عيار 18 إلى 3282 جنيها، ونعرض أسعار باقي الأعيرة كالتالي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3282 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 30641 جنيها.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.