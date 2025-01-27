شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 27-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 27-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، ومصر بني سويف للأسمنت، ومصر للأسمنت-قنا.

البورصة تخسر 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.93%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 487.6 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 144.1 مليون جنيه، 201.7 مليون جنيه، 150.5 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 29742 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 36965 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 13086 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 8388 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 11498 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 10217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 153 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

بنك التعمير والإسكان

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان المصدرة لعدد 2 مليون سهم بقيمة 84.1 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والعربية للمحابس، والدولية للأسمدة والكيماويات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة عدد 10.1 مليون سهم، 60 ألف سهم، 12 ألف سهم، 20 مليون سهم، 50 ألف سهم، 96.5 ألف سهم، 179.7 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 22 سهمًا، 41.4 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى داخليين بشركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 10 آلاف سهم، 30.9 ألف سهم، 472 سهمًا، 350 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركتي الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 44 سهمًا، 600 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم محمد نبيل إبراهيم محمود، عدد 200 ألف سهم بسعر 0.43 جنيه بقيمة إجمالية 86 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.98%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

أسهم خزينة

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 115 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

أطلس للاستثمار

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال في حدود المرخص به وذلك من خلال إصدار أسهم للاكتتاب بقيمة زيادة قدرها 500 مليون جنيه موزعة على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك بواقع (0.7677%) سهم لكل سهم، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لسداد القسط الثاني من قيمة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالي 35.5 ألف متر مربع، الملاصقة للأرض المملوكة للشركة بقيمة 137 مليون جنيه تسدد على 4 أقساط سنوية.



طاقة عربية

أعلنت شركة طاقة عربية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي بغرض تنفيذ وتوفير المرافق الأساسية للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية 9.1 بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، واتفق الطرفان على التعاون المشترك بغرض تنفيذ البنية التحتية التي تخدم المنطقة الصناعية، بما يتضمنه ذلك من إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباء، سواء من خلال الحلول التقليدية أو بدائل الطاقة المتجددة، وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي، سواء عبر الربط مع الشبكة القومية أو عبر استخدام الغاز المضغوط، وتوفير مياه صالحة للاستخدامات الصناعية والزراعية، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى مرافق توزيع المنتجات البترولية وإدارة المخلفات لضمان التنمية المستدامة.