تفاصيل نتائج بورصة موسكو اليوم الاثنين بعد إغلاق التعاملات

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نتائج بورصة موسكو

سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين على تراجع بواقع 57.54 نقطة، ما نسبته 1.95في المئة.وجاء هذا مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 2890.40 نقطة.بدوره، تراجع مؤشر RTS بمقدار 7.65 نقاط، ما نسبته 0.81 في المئة، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى مستوى 937.42 نقطة.كان البنك المركزي الروسي حدد في آخر قرار له بخصوص سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 83 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 98.2636 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 47 كوبيكًا، ليصل إلى 103.187 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليبلغ 13.5101 روبلًا.