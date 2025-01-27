الاقتصاد

تفاصيل نتائج بورصة موسكو اليوم الاثنين بعد إغلاق التعاملات

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين على تراجع بواقع 57.54 نقطة، ما نسبته 1.95في المئة.
وجاء هذا مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 2890.40 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

بدوره، تراجع مؤشر RTS بمقدار 7.65 نقاط، ما نسبته 0.81 في المئة، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى مستوى 937.42 نقطة.
كان البنك المركزي الروسي حدد في آخر قرار له بخصوص سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري.

وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 83 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 98.2636 روبلًا.

سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 47 كوبيكًا، ليصل إلى 103.187 روبلات.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليبلغ 13.5101 روبلًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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