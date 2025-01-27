شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بـ 32 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.219 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 24.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.1 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.97 في المئة، ليصل إلى مستوى 29742.12 نقطة.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.62 في المئة، ليصل إلى مستوى 8388.85 نقطة.هبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 11498.53 نقطة.