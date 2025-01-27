شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد بنسبة 5% فى سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 خدمة نشر سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025 على مدار اليوم وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، وسجل سعر الذهب تراجعا جديدا بنسبة 5%، حيث سجل عيار 21 حوالى 3820 جنيها للجرام، ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا.

وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات في الأسواق العالمية وكذلك الطلب المحلي لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ويعد الذهب والإستثمار طويل الأجل، فرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء كما تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2756 دولاراً للأونصة.

وتضمنت أسعار الذهب اليوم فى مصر الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4366 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3274 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30560 جنيهات.