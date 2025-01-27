وزير الإسكان ومحافظ السويس يتابعان عدداً من ملفات العمل والمشروعات المشتركة

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القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، مساء اليوم، اجتماعاً بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل والمشروعات المشتركة بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، ورئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، باللواء طارق الشاذلي، ومرافقيه، مؤكداً أن محافظة السويس تضم في إقليمها مدينة السويس الجديدة الجاري تنفيذها، والتي يجري العمل على تنميتها لتصبح واجهة عمرانية تضاهي مدينة العلمين الجديدة والمدن المماثلة لها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان ومحافظ السويس عدداً من ملفات العمل والمشروعات التي تضمنت: مشروع الإسكان الاجتماعي، وجانباً من مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومنها خط مياه الشرب من محطة تحلية المياه التي تبلغ طاقتها 70 ألف م3/يوم، ومحطة رفع صرف صحي حي الأربعين، وبعض محطات رفع الصرف الصحي بالقطاع الريفي بالمحافظة.

وفي هذا الصدد، وجه وزير الإسكان بدراسة الحلول العاجلة لتحديات الموقف الحالي لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ولا سيما في أوقات الذروة، وتقديم مختلف سبل الدعم لتجاوز أي عقبات.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، ومحافظ السويس، أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لإنجاز المشروعات المشتركة، وتحقيق الرؤية التنموية للدولة المصرية، وبما يعود بالنفع العام على أهالي محافظة السويس.