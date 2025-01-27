شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر وسط ضعف الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1% لتقترب من أعلى مستوياتها في أكتوبر فيما عزى محللون ذلك إلى ضعف الدولار بسبب ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المحيط بإجراءات التعريفات الجمركية، وفق ما ذكرت منصة إف إكس إمباير. ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الرابع ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الرابع على التوالي حيث زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2772.79 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 2.7% خلال أسبوع وهو ما يقل 17.3 دولار فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار المسجل في 31 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2778.90 دولار للأوقية. أسوأ أداء للدولار سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام حيث خسر 1.77% مع هبوط مؤشر الدولار إلى 107.465 نقطة نزولاً من أعلى مستوى له عند 110.17 في وقت سابق من هذا الشهر.

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وتحولت معنويات السوق نحو الهبوط في أعقاب تعليقات ترامب التي أشارت إلى أن التعريفات الجمركية المقبلة قد تكون أصغر وأقل انتشاراً مما كان يخشى في البداية.

وقد خفف هذا من المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية وحوّل التركيز إلى الضغوط التضخمية المحتملة مما دعم الذهب كتحوط ضد ارتفاع الأسعار. سبب ارتفاع أسعار الذهب حول ذلك قال بارت ميليك محلل استراتيجيات السلع الأساسية في "تي دي" للأوراق المالية: "العامل الرئيسي هو ضعف الدولار الأمريكي حيث إنه أحد العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع ليتعلق برغبة (الرئيس ترامب) في رفع الرسوم الجمركية".

وأضاف ميليك أن "ترامب يشكل خطرا بارتفاع أسعار الذهب مجدداً وأعتقد أن سوق الذهب تأخذ في الاعتبار احتمال ارتفاع التضخم وخطوات أكثر تيسيراً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي". استخدام الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين مثل هذه يظل الذهب بعائداته التي لا تتجاوز الصفر بمثابة تحوط موثوق به ضد التضخم وعدم اليقين وهو جذاب بشكل خاص في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

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وفي المنتدى الاقتصادي العالمي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة على الفور مما تسبب في هبوط مؤشر الدولار (ديكسي) إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر وهذا جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الدوليين.

تأثير التعريفات الجمركية

قال محللون من "ستاندرد تشارترد" في تقرير له :"لقد تحول الاهتمام الآن إلى الأول من فبراير حول ما يتعلق بالإعلانات المتعلقة بالتعريفات الجمركية أو السياسة التجارية مع التركيز بشكل أقل على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 29 يناير".

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على السلع من المكسيك وكندا والصين والاتحاد الأوروبي قد يتم الإعلان عنها في الأول من فبراير.

أداء المعادن الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 30.67 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 948 دولارا وكذلك ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 992.75 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 25 نوفمبر.

توقعات أسعار الذهب

يشير الزخم الصعودي للذهب إلى أن إعادة اختبار أعلى مستوى له عند 2790.17 دولار قد يكون وشيكًا أمام الضعف المستمر في الدولار، إلى جانب عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية والسياسة التجارية، ما يوفر خلفية مواتية لمزيد من الارتفاع.