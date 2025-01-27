شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السرحان رئيسا لمجلس إدارة «كاتريون».. وفهد موسى نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة كاتريون للتموين القابضة، تعيين محمد السرحان، رئيسا لمجلس الإدارة، وفهد موسى نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ووجدي الغبان عضوا منتدبا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بناء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأحد بتاريخ 05-07-1446هـ الموافق 05-01-2025م والذي شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة كاتريون للتموين القابضة للدورة الجديدة والتي بدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 26-01-2025م وتنتهي في 25-01-2028م.
وقرر المجلس تشكل لجنة المراجعة برئاسة: م. رائد المديهيم، وعضوية كل من فيصل صباغ، ومشعل الحكير، ود. آياد بوحليقة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة: جوزة الرشيد، وعضوية كل من: محمد السرحان، وفهد موسى، وعبدالوهاب البتيري.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة، محمد السرحان، وعضوية كل من: فهد موسى، وعبدالوهاب البتيري، وفادي مجدلاني.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الحالية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بناء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأحد بتاريخ 05-07-1446هـ الموافق 05-01-2025م والذي شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة كاتريون للتموين القابضة للدورة الجديدة والتي بدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 26-01-2025م وتنتهي في 25-01-2028م.
وقرر المجلس تشكل لجنة المراجعة برئاسة: م. رائد المديهيم، وعضوية كل من فيصل صباغ، ومشعل الحكير، ود. آياد بوحليقة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة: جوزة الرشيد، وعضوية كل من: محمد السرحان، وفهد موسى، وعبدالوهاب البتيري.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة، محمد السرحان، وعضوية كل من: فهد موسى، وعبدالوهاب البتيري، وفادي مجدلاني.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الحالية.