شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي.. من يضع قوانينه وكيف تتأثر شركات التكنولوجيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كان العام الماضي مزدحمًا بطلبات ومساعي المشرعين وجماعات الضغط المهتمين بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما في كاليفورنيا في وقت تم فيه إصدار 18 قانونًا جديدًا للذكاء الاصطناعي، لكن على الجانب الآخر تضغط شركات التكنولوجيا الكبرى تيسير هذه القوانين ومراعاة مصالحها فيها، وفق ما ذكرت منصة "تك كرانش". نشاط كبير في الذكاء الاصطناعي قد يشهد عام 2025 نشاطًا مماثلًا وخاصة على مستوى الولايات المتحدة وفقًا للخبير مارك ويذرفورد.

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ووفق ويذرفورد الذي شرع في ـ"صياغة السياسات والتشريعات" على المستويين المحلي والفيدرالي فقد عمل كمسؤول رئيسي عن أمن المعلومات في ولايتي كاليفورنيا وكولورادو بالإضافة إلى منصب نائب وكيل وزارة الأمن السيبراني في عهد الرئيس باراك أوباما. تشريعات الذكاء الاصطناعي شكل مجلس النواب الأمريكي فريق عمل قبل نحو عام معني بالذكاء الاصطناعي وأصدروا تقرير يتألف من 230 صفحة.

ويبدو أن وجهة النظرك هي في أن العالم قد يشهد المزيد من الإجراءات التنظيمية على مستوى الولايات في عام 2025 مقارنة بالمستوى الفيدرالي.

قال مارك ويذرفورد :" في كاليفورنيا وخلال الشهرين الماضيين فقط تم توقيع 12 تشريعًا لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. مخاوف الأمن السيبراني أكد مارك ويذرفورد على المخاوف الكبيرة التي تعد مصدر قلق كبير في مجال التكنولوجيا بشكل عام وفي مجال الأمن السيبراني.

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قال هاني فريد العميد السابق لكلية المعلومات بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والمدافع البارز عن التنظيم للذكاء والذي يشهد غالبًا في جلسات الاستماع الحكومية حول قطاع التكنولوجيا لصحيفة ريست أوف وورلد:"إن الضغوط التي تمارسها الشركات الأمريكية الكبرى بشأن الذكاء الاصطناعي في الدول الغربية مكثفة حيث إنهم يحاولون قتل كل تشريع أو كتابته لصالحهم إنه أمر شرس". ترحيب بلوائح الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه، خارج الغرب حيث غالبا ما تكون لوائح الذكاء الاصطناعي في مهدها حظيت هذه الشركات نفسها بترحيب حار من العديد من الساسة الحريصين على الاستثمار.

وكما قال أكريت فايش مستشار مبادرة الذكاء الاصطناعي للحكومة الهندية لصحيفة ريست أوف وورلد : "التنظيم في الواقع ليس حتى محادثة". موجة أولى من التنظيم في عام 2023، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "غالبًا ما تجلب التكنولوجيا الجديدة تحديات جديدة ويتعين على الشركات التأكد من أننا نبني وننشر المنتجات بشكل مسؤول" وذلك في معرض دفاعه عن التنظيم الذاتي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ذاكرًا "نحن قادرون على بناء ضمانات في هذه الأنظمة". ضجة "تشات جي بي تي" قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان خلال زيارة إلى نيودلهي سابقًا في الوقت الذي كانت فيه الضجة حول شات جي بي تي تتزايد على مستوى العالم: "التنظيم الذاتي مهم". على الرغم من أنه حذر أيضًا من أن "العالم لا ينبغي أن يُترك بالكامل في أيدي الشركات أيضًا نظرًا لقوة هذه التكنولوجيا". ثورة الذكاء الاصطناعي يقول دعاة الذكاء الاصطناعي إنه سيحدث ثورة في الصناعات ويعزز البحث العلمي ويجعل العديد من جوانب الحياة والعمل أكثر كفاءة.

وعلى الجانب الآخر من المناقشة، يجادل الساسة وخبراء التكنولوجيا وممثلو الصناعات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي ودعاة المجتمع المدني بقوة من أجل فرض لوائح أكثر صرامة حيث إنهم يريدون التنفيذ المبكر للقواعد المتعلقة بحقوق النشر وحماية البيانات وممارسات العمل العادلة فضلاً عن الاستخدامات التي تؤثر على السلامة العامة مثل التزييف العميق التوليدي وإنشاء الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والهجمات الإلكترونية. قانون الذكاء الاصطناعي يقول محللون إن قانون الذكاء الاصطناعي الأكثر طموحا الذي تم إقراره حتى الآن هو قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لعام 2024 والذي يقدم نموذجا لتقنين أكثر تقييدا حيث إنه يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض التقييم الاجتماعي ويفرض قيودا على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية المجرمين ويتطلب وضع علامات على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل.