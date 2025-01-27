الاقتصاد

استقالة وتعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«الوطنية للبناء والتسويق»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

استقالة وتعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«الوطنية للبناء والتسويق»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، استقالة عبد الله صالح الحربي من عضوية لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) وتعيين صالح بن عبد الرحمن المحاسن عضوا في لجنة المراجعة (عضو مستقل من داخل المجلس).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن المحاسن يمتلك خبرة 20 عاما في مجال الالتزام والحوكمة في أنظمة هيئة السوق المالية وذلك خلال عمله السابق لدي هيئة السوق المالية حيث تقلد خلالها عدة مناصب منها مدير وحدة الرخص ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن المحاسن مقيم معتمد من مجموعة العمل المالي (فاتف).
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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