شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12372 نقطة.

ووفقا لتداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم نحو، 7.196 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 455.280 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.335 تريليون ريال. انخفاض أسهم 147 شركة انخفضت أسهم 147 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 91، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، جبل عمر، ومدينة المعرفة، ومكة، وطيبة، وجدوى ريت الحرمين، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، رؤوم، ونايس ون، والباحة، وأرتيكس، ولومي، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 31014 نقطة، وبتداولات بلغت، 47.154 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.393 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.144 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 40، من بين 107 شركات مدرجة في السوق الموازية.