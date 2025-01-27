شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سعودية - إيطالية لتعزيز مبادرات الطاقة المستدامة بـ600 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت كلاً من شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE"، المجموعة التأمينية والمالية الإيطالية المملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، وثيقتين استراتيجيتين، أمس الأحد.
وتتضمن الوثيقة التعاون في مجال فرص الأعمال والاستثمارات المستقبلية، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال الشراكة في المبادرات التي قد توفرها هذه الفرص في كل من أفريقيا، وآسيا الوسطى.
ووقعت الاتفاقيتان من قبل ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وأليساندرا ريتشي، الرئيسة التنفيذية لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE"، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية.
وستقدم الوكالة خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لشركة أكوا باور، مقابل الالتزام بربط الشركات الإيطالية مع فرص الأعمال ذات الصلة بمجالات عملها الرئيسية.
وسيلتزم الطرفان بمواصلة استكشاف فرص الأعمال الجديدة، والتي قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، بهدف تسهيل الصادرات من إيطاليا، وتعزيز الانتشار الدولي للشركات الإيطالية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضاف: "من خلال جمع القدرة المالية القوية التي تتمتع بها الوكالة مع خبراتنا في مجال العمليات التشغيلية، سنواصل العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، إلى جانب تسريع التحوّل نحو الحلول المستدامة في قطاع الطاقة بالأسواق النامية".
وأضافت: "نفخر بتوفير خبراتنا المالية لتسهيل إقامة المشاريع التي تركز على الطاقة المتجددة في المناطق ذات الإمكانات العالية، مثل أفريقيا وآسيا الوسطى، وستساعد حتماً على توفير المزيد من الفرص، وعقد علاقات تعاون جديدة للشركات الإيطالية".
يذكر أن "أكوا باور"، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE" يجمعهما مصلحة مشتركة في المشاريع المستدامة والمتجددة، حيث يتركز اهتمامهما على الفرص المتاحة في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك المشاريع في القارة الأفريقية ومنطقة رابطة الدول المستقلة.
وتتضمن الوثيقة التعاون في مجال فرص الأعمال والاستثمارات المستقبلية، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال الشراكة في المبادرات التي قد توفرها هذه الفرص في كل من أفريقيا، وآسيا الوسطى.
ووقعت الاتفاقيتان من قبل ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وأليساندرا ريتشي، الرئيسة التنفيذية لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE"، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا إلى المملكة العربية السعودية.
تسهيلات ائتمانيةتنص الاتفاقيتان على تقديم تسهيلات ائتمانية لشركة أكوا باور بهدف دعم المشاريع الخضراء في منطقة آسيا الوسطى، وتسهيل أنشطة التصدير أمام الشركات الإيطالية.
وستقدم الوكالة خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لشركة أكوا باور، مقابل الالتزام بربط الشركات الإيطالية مع فرص الأعمال ذات الصلة بمجالات عملها الرئيسية.
وسيلتزم الطرفان بمواصلة استكشاف فرص الأعمال الجديدة، والتي قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، بهدف تسهيل الصادرات من إيطاليا، وتعزيز الانتشار الدولي للشركات الإيطالية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
المشاريع الخضراءوقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "تشكل شراكتنا مع (SACE)، خطوةً مهمةً في إطار استراتيجيتنا الهادفة لمواصلة التوسع العالمي، خاصةً في مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والمشاريع الخضراء في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا الوسطى".
وأضاف: "من خلال جمع القدرة المالية القوية التي تتمتع بها الوكالة مع خبراتنا في مجال العمليات التشغيلية، سنواصل العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية، وإيطاليا، إلى جانب تسريع التحوّل نحو الحلول المستدامة في قطاع الطاقة بالأسواق النامية".
تحول الطاقةوقالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE": "يسرّنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع أكوا باور، والتي تعدّ خطوة مهمّة ضمن مهمتنا الرامية لتعزيز التحوّل في قطاع الطاقة، ودعم الشركات الإيطالية في رحلتها نحو التوسع العالمي".
وأضافت: "نفخر بتوفير خبراتنا المالية لتسهيل إقامة المشاريع التي تركز على الطاقة المتجددة في المناطق ذات الإمكانات العالية، مثل أفريقيا وآسيا الوسطى، وستساعد حتماً على توفير المزيد من الفرص، وعقد علاقات تعاون جديدة للشركات الإيطالية".
يذكر أن "أكوا باور"، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE" يجمعهما مصلحة مشتركة في المشاريع المستدامة والمتجددة، حيث يتركز اهتمامهما على الفرص المتاحة في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك المشاريع في القارة الأفريقية ومنطقة رابطة الدول المستقلة.