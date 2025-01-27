شكرا لقرائتكم خبر عن 77.63 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم، بعد أن دعت واشنطن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى خفض الأسعار، عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا، أي 1.11 %، لتسجل 77.63 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 21 سنتًا عند الإغلاق يوم الجمعة.

وهبط خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 89 سنتًا، أي 1.19%، إلى 73.77 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 2.8%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 4.1%.



