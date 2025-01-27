شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025 فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في قطرحيث سجل عيار 18 مبلغ 241.75 دينار، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم الاثنين في قطر:

عيار 24 سجل 322.25 ريال

عيار 22 سجل 295.25 ريال

عيار 21 سجل 282.00 ريال

عيار 18 سجل 241.75 ريال

عيار 14 سجل 188.00 ريال

الأونصة سجلت 10022.25 ريال

الجنيه الذهب سجل 2255.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2750.26 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



