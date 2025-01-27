شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يصدر العدد الخامس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائى السنوى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 (الإصدار الخامس عشر بعد المائة)"، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكل الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي يصدرها الجهاز بالمشاركة مع جميع الجهـات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة من خلال سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغـيرات في كل المجالات (التجارة الخارجية، الداخلية، المالية، البنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار، الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، المنتجين، الناتج المحلـي الإجمالي، معـدلات النمو الاقتصادي، الاتصالات، الحسابات القومية، التعليم، العمل، الصحة، السكان وتوزيعتهم ،الثقافة، العدل، إحصاءات البيئة... إلخ) على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.

ويعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.