شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو النجا: ريادة الأعمال تبدأ بمخاطرة وتقود لتحقيق نجاحات كبيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أشاد محمد أبو النجا (نجاتي) من أبرز رواد الأعمال بالإقبال الكبير على معرض الكتاب منذ انطلاقه، والحرص على المشاركة في الفعاليات، موضحا أن ريادة الأعمال فيها العديد من الكتب المتنوعة ما بين النظرية والتطبيق .

وجاء ذلك خلال ندوة الاستثمار وريادة الأعمال بمعرض الكتاب اليوم، بحضور لفيف من رواد المعرض .

استعرض عدد من المشاركين أهمية كتاب نجاتي الخاص بريادة الأعمال أو كما يطلق عليه ضربة البداية .

وأضاف أبو النجا أن الخلط بين الكورة وريادة الأعمال كان عبقريا للغاية، ولا سيما أن الكتاب كان باللغة العربية عن ريادة الأعمال ولدينا نجاحات كبيرة في هذا المجال، خاصة ان أغلب الكتب كانت بلغات أخري .

أشار أبو النجا إلى أن ريادة الأعمال قد تقابل بالاستهزاء أولاً ثم تحقق نجاحات مثل شركة فوري علي سبيل المثال ومثله تطبيق كريم وغيره من التجارب، بالفعل كل التجارب تبدأ باستهزاء ثم تتحول إلي شركات مليارية كبيرة ثم بعد ذلك يصدقوك هذا هو ملخص مفهوم ريادة الأعمال.

وحول فكرة الكتب الصوتية أوضح أن المخاطرة كفيلة بالاستثمار في هذا المجال من المحتوي الجديد من الكتب الصوتية، بدلا من الورقية، لافتا إلى أن المخاطرة قادت تجارب كبيرة للنجاح في شتي المجالات.











