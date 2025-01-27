شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وبلغ حجم التداولات 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 29894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 37163 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13154 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 8485 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11618 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3182 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 10295 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، ومصر بني سويف للأسمنت.

وأعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 75,000 وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.325 مليون وثيقة بدلا من 3.4 مليون وثيقة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان المصدرة لعدد 2 مليون سهم بقيمة 84.1 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والعربية للمحابس، والدولية للأسمدة والكيماويات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة عدد 10.1 مليون سهم، 60 ألف سهم، 12 ألف سهم، 20 مليون سهم، 50 ألف سهم، 96.5 ألف سهم، 179.7 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 22 سهمًا، 41.4 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى داخليين بشركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 10 آلاف سهم، 30.9 ألف سهم، 472 سهمًا، 350 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركتي الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 44 سهمًا، 600 ألف سهم، على التوالي.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 115 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال في حدود المرخص به وذلك من خلال إصدار أسهم للاكتتاب بقيمة زيادة قدرها 500 مليون جنيه موزعة على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك بواقع (0.7677%) سهم لكل سهم، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لسداد القسط الثاني من قيمة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالي 35.5 ألف متر مربع، الملاصقة للأرض المملوكة للشركة بقيمة 137 مليون جنيه تسدد على 4 أقساط سنوية.



في سياق متصل أعلنت شركة طاقة عربية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي بغرض تنفيذ وتوفير المرافق الأساسية للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية 9.1 بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، واتفق الطرفان على التعاون المشترك بغرض تنفيذ البنية التحتية التي تخدم المنطقة الصناعية، بما يتضمنه ذلك من إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباء، سواء من خلال الحلول التقليدية أو بدائل الطاقة المتجددة، وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي، سواء عبر الربط مع الشبكة القومية أو عبر استخدام الغاز المضغوط، وتوفير مياه صالحة للاستخدامات الصناعية والزراعية، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى مرافق توزيع المنتجات البترولية وإدارة المخلفات لضمان التنمية المستدامة.