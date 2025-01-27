شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.525 ريال، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

أسعار الذهب فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 34.050 ريال

عيار 22 سجل 31.200 ريال

عيار 21 سجل 29.800 ريال

عيار 18 سجل 25.525 ريال

عيار 14 سجل 19.850 ريال

عيار 12 سجل 17.025 ريال

الأونصة سجلت 1059.025 ريال

الجنيه الذهب سجل 238.350 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2750.80 دولار