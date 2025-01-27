شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 27-1-2025.. يسجل 13.76جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأثنين الموافق 27 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال



وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.76جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.85جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.84جنيه للشراء.

13.8جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.74جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.



