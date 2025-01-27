شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الإثنين 27-1-2028.. تراجع ملحوظ لكافة الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 27 يناير 2025، تراجعا ملحوظا فى كافة الأعيرة، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4382.7 جنيهاً للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3835 جنيهاً، أما عيار 18، فقد بلغ سعره 3287 جنيها.

وهذا الانخفاض يأتي في أعقاب انخفاض سعر الذهب العالمي، لـ 2756 بعد أن كانت بلغ سعر الأونصة 2780 دولاراً .

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية وكذلك ساهم الذهب في القيام بدور الملاذ الآمن

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعا ليصل نحو 30680 جنيهاً.

وتختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع. يُشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين.

يُعتبر الذهب استثمارًا طويل الأجل، حيث يمكن أن يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة. ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء.

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في الأسواق العالمية والطلب المحلي. لذلك، يُفضل دائمًا متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2756 دولاراً للأونصة.