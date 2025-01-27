شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع وزيرة البيئة التكامل بين الوزارتين فى مجالات خفض الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بحث التكامل بين الوزارتين فى مجالات خفض الانبعاثات وآخر مستجدات جهود شركات البترول والغاز لخفض الانبعاثات والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية للحفاظ على المناخ والبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية وأهمية التكنولوجيات الحديثة فى تنفيذ مستهدفات انتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، بالإضافة إلى بحث وضع خارطة طريق للاستمرار فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بشركات قطاع البترول المختلفة بجداول زمنية محددة مع الوضع فى الاعتبار احتياجات وظروف مختلف مواقع العمل البترولى، فضلاً عن استعراض جهود قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى تنفيذ حملات لقياس مستويات الانبعاثات.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى.



