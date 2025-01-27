شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الإثنين 27 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضار في مصر اليوم الإثنين 27 يناير 2025 بشكل كبير، وذلك وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 5.5 إلى 10.5 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 10 جنيها.

وتراجع سعر كيلو القلقاس ما بين 14 إلى 16 جنيها، وسجل سعر كيلو البصل الأبيض ما بين 7 إلى 15 وسعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 12 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، كان متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 7 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر من 4 إلى 5 جنيهات وتراجع سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 9 جنيها، وتراجع سعر كيلو الملوخية إلى ما بين 15 إلى 17 جنيها بالجملة.