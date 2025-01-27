شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3860 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 4411.5 جنيه للبيع، و4382.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4073.75 جنيه للبيع، و4017.5 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، إلى 3860 جنيها للبيع، و3835 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3308.5 جنيه للبيع، و3287.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2573.25 جنيه للبيع، و2556.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2205.75 جنيه للبيع، و2191.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 30880 جنيها للبيع، و30680 جنيها للشراء.