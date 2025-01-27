شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة للتأمين»: 10 ملايين ريال تعويضا لـ«حقوق الأولوية غير المكتتبين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-07-27 الموافق 2025-01-27.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 10,027,659.00 ريال.
وأشارت إلى أن الشركة أودعت المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-07-27 الموافق 2025-01-27.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 10,027,659.00 ريال.
وأشارت إلى أن الشركة أودعت المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية.