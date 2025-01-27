شكرا لقرائتكم خبر عن «المداواة»: تشغيل توسعة الجناح الغربي بالمبنى الرئيسي للمستشفى.. غدا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المداواة التخصصية الطبية الإعلان بدء تشغيل توسعة تنويم الجناح الغربي بالمبني الرئيسي بالمستشفى، اعتبارا من 28/01/2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التوسعة تشكل زيادة 35% في أسرة الجراحات العامة وتمثل زيادة 18% في إجمالي أسرة المستشفى التي تشمل العنايات المركزة والحضانات.
ومن المتوقع أن يكون لذلك الافتتاح تأثير إيجابي في زيادة أعداد المراجعين والنتائج المالية ومتوقع انعكاس الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التوسعة تشكل زيادة 35% في أسرة الجراحات العامة وتمثل زيادة 18% في إجمالي أسرة المستشفى التي تشمل العنايات المركزة والحضانات.
ومن المتوقع أن يكون لذلك الافتتاح تأثير إيجابي في زيادة أعداد المراجعين والنتائج المالية ومتوقع انعكاس الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م.