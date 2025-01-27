شكرا لقرائتكم خبر منتدى مستقبل العقاري "مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السوق العقاري السعودي وأهميتهالسوق العقاري السعودي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية المملكة 2030. يتميز بوجود مشاريع عملاقة ومتنوعة تشمل الإسكان، البنية التحتية، والمدن الذكية، ما يجعله محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الدور الاقتصادي للسوق العقاري السعودي

• تعزيز الناتج المحلي الإجمالي

• يشكّل محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات المحلية والدولية.

• يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات مثل الإنشاءات، الهندسة، والتطوير العقاري.

• يدعم تنمية الكفاءات المحلية في مجال إدارة المشاريع وتقنيات البناء.

• يساهم في تقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية والسياحية.

• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية.

الأثر الاجتماعي للسوق العقاري

• تحسين جودة الحياة

• توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.

• إنشاء مدن حديثة وذكية توفر خدمات متكاملة تعزز من رفاهية السكان.

• تمكين الأسر من تملك المنازل وتحقيق الأمن السكني.

• تنفيذ مشاريع تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المساكن في ظل النمو السكاني.

الأثر على التنمية العمرانية والبنية التحتية

• تطوير المدن الذكية

• التركيز على إنشاء مدن مستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة.

• تحسين إدارة الموارد وتقليل الأثر البيئي.

• تعزيز البنية التحتية

• تحسين شبكات الطرق والمواصلات العامة.

• تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات المياه والطاقة والكهرباء لدعم المناطق العمرانية الجديدة.

• النمو الحضري

• توسع المدن الحالية وإنشاء ضواحي ومناطق عمرانية جديدة.

• تحسين التخطيط العمراني لتعزيز الكفاءة وتوفير الخدمات الأساسية.

الأثر على الاستثمارات الوطنية

• تعزيز الاقتصاد المحلي

• دعم الشركات المحلية العاملة في القطاع العقاري والإنشائي.

• تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في المشاريع العقارية.

• تنظيم السوق وتشريعاته لتحفيز المستثمرين المحليين على التوسع في استثماراتهم.

• تسهيل التمويل العقاري من خلال برامج حكومية

الأثر على القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري

• زيادة الطلب على مواد البناء والإنشاء، مما ينعش قطاع الصناعة.

• دعم استخدام تقنيات البناء الحديثة لتسريع وتيرة المشاريع.

• إنشاء مشاريع سياحية مرتبطة بالعقارات مثل الفنادق والمنتجعات.

• تعزيز قطاع الضيافة بما يدعم رؤية 2030 لتطوير السياحة.

• الاستثمار في العقارات الذكية التي تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

• تطوير منصات رقمية لتسهيل عمليات البيع والشراء وإدارة العقارات.

برنامج الإسكان:

مكوّن أساسي في رؤية المملكة 2030

يأتي تحقيق محور "مجتمع حيوي" على رأس أولويات رؤيـة المملكة 2030 ، من أجل ذلك جاء إنشاء منظومة سكنيـة ممكنة لتحقيق هذا المحور والأهداف المندرجة ضمنـــــــه، وتأسـيس برنامج الإسكــــان في عـام 2018م ليكون مكونًـا أساسياً مـــن مكونات المستهدفات والبرامــــج الوطنية ليحقق مستهدفه الاستراتيجي (إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية).

برنامج الإسكان.. ممكّن لحياة عامرة

برنامج الإسكان هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية 2030، انطلق بهدف تقديم حلول سكنية تُمكّن الأسر السعودية من تملُّك المنازل الملائمة، إما بنظام التملُّك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويسعى برنامج الإسكان إلى توفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي.

منجزات قطاع الإسكان في المملكة.. قصة نجاح غير مسبوقة

حققت المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان، مما وضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع، وذلك بحسب إشادة تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 الصادر من صندوق النقد الدولي، متضمنًا النقلة التي ساهمت في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات في ظل القيادة الحكيمة ومنها الزيادة الملحوظة في نسبة تملك المواطنين للمسكن، وارتفاع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التنوع في الخيارات السكنية المتاحة، وإضافة العديد من المبادرات النوعية التي قدمت حلولاً إسكانية وتمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين؛ وذلك من خلال مُبادرة سكني (إحدى مُبادرات برنامج الإسكان)، وكذلك الخيارات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، والتشريعات التي أوجدتها الهيئة العامة للعقار،

لمزيد من المعلومات: https://momah.gov.sa/ar/node/14797

وشملت هذه النجاحات منجزات كبرى ساهمت في المضي قدمًا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان بإتاحة فرص تملك السكن للأسر السعودية بنسبة 70% بنهاية عام 2030، ومنها:

• بلغت نسبة تملك المنازل للأسر السعودية أكثر من 63% في عام 2024م مقارنة بعام 2016م.

• بلغ عدد مبادرات برنامج الإسكان 69 مبادرة، وأُنجز منها 56 مبادرة، وجاري العمل على 13 مبادرة جميعها على المسار.

• تم إنشاء 16 كيان ومُبادرة شكلت منظومة سكنية متكاملة لرفع مستوى نضج ونمو القطاع وهي:

1. الهيئة العامة للعقار

2. الشركة الوطنية للإسكان

3. برنامج الشراكة مع القطاع الخاص (شراكات)

4. المركز السعودي للتحكيم العقاري

5. مُبادرة الأراضي البيضاء

6. المعهد العقاري

7. مركز إتمام

8. مُبادرة البناء الحديث

9. مُبادرة ضمانات

10. مُبادرة الإسكان التنموي

11. مُبادرة ايجار

12. مُبادرة ملاك

13. مُبادرة فرز

14. مُبادرة السجل العقاري

15. مُبادرة سكني

مؤشرات اقتصادية ساهم بنجاحها برنامج الإسكان:

• +%23 مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

• + 50% مساهمة قطاع الإسكان في المحتوي المحلي تحقيقًا لاستدامة المنتج المحلي واستقراره.

• +227 ألف وظيفة وفرها قطاع الإسكان لدعم سوق العمل السعودي.

مؤشرات العقار والإسكان خلال عام 2024

التشريعات العقارية:

• +20 تشريع عقاري

المعروض العقاري:

• 70 ألف وحدة سكنية جديدة تم طرحها

• 163 مشروع عقاري جديد

• 23 ألف وحدة سكنية تم تسليمها

• 192 رخصة لمشاريع على الخارطة خلال 2024 تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال سعودي (ما يعادل 39.2 مليار دولار أمريكي).

• بلغت مشاريع البيع والتأجير على الخارطة المرخصة خلال 2024 أكثر من 35% من إجمالي المشاريع المرخصة تراكميًا منذ عام 2010، وذلك مع إقرار نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في أبريل 2024.

الأراضي البيضاء:

• 160 مليون متر مربع نسبة المعروض من الأراضي البيضاء

• 2.7 مليار ريال تم صرفهم على تطوير المشاريع السكنية ضمن الأراضي البيضاء

سكني:

• 117 ألف أسرة مستفيدة من برنامج سكني

• 93 ألف أسرة سكنت منازلها ضمن برنامج سكني

الإسكان التنموي:

• 21 ألف أسرة تملكت مسكنها ضمن برنامج الإسكان التنموي

• 263 ألف متطوع ومتطوعة

التمويل :

• 11.9مليار ريال تم إيداعها لمستفيدي سكني

• 93 ألف عقد تمويل لمستفيدي برنامج سكني

• 11 حل تمويلي أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني بنسبة 20%

ايجار:

• 3,335,529 مليون عقد موثق عبر منصة ايجار خلال 2024، ليصل إجمالي العقود الموثقة في منصة إيجار إلى 12 مليون عقد

• 192 مشروع مرخص ضمن مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، بمجمل عدد 104,747 وحدة عقارية.

الوساطة العقارية:

• +70 ألف وسيط عقاري مرخص منذ بدء نظام الوساطة حتى 2024

• 328,589 إعلان عقاري

• 289,815 عقد وساطة عقارية في 2024، ليصل إجمالي العقود الوساطة إلى +411 عقد

• 29 منصة عقارية في 2024، لتصل إجمالي المنصات المرخصة 63

• 1211 مزاد عقاري منفذ

الصفقات العقارية

• تجاوزت قيمةُ الصفقاتِ العقارية الإيجارية والبيعية حاجز 643 مليار و880 مليون ريال سعودي (أي أكثر من 171 مليار و700 مليون دولار).

• يبلغ إجمالي عدد الصفقات أكثرَ من 4.4 مليون صفقةٍ عقاريةٍ إيجارية وبيعية

• 129,271,038,237إجمالي قيمة الصفقات العقارية الإيجارية

• 63,331,433,109 قيمة الصفقات الإيجارية التجارية​

• 65,939,605,128 قيمة الصفقات الإيجارية السكنية​

• 4,051,073 إجمالي عدد الصفقات العقارية الإيجارية​

• 895,200 عدد الصفقات الإيجارية التجارية​

• 3,155,873 عدد الصفقات الإيجارية السكنية​

• 514,609,090,516.25 إجمالي قيمة الصفقات العقارية البيعية​

• 385,522 إجمالي عدد الصفقات العقارية البيعية​

السجل العقاري

• 2,039,495 العقارات التي تم الإعلان عنها للتسجيل​

• 455,808 سجل عقاري مُصدر​

• 1339 مسجّل عقاري مرخص

• مستهدف تغطية 80% من عقارات المملكة بحلول عام 2028.

التدريب العقاري:

• 57,707 متدرب في المعهد العقاري خلال 2024، ليصل إجمالي المتدربين قرابة 300 ألف متدرب

منتدى مستقبل العقار:

تستضيف العاصمة الرياض، النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار، برعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025م، تحت شعار "مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية" بمشاركة أكثر من 120 دولة و500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.

ويعطي منتدى مستقبل العقار فرصًا مميزة في التواصل ومشاركة المعرفة والخبرة ومناقشة القضايا وأبرز التقنيات في القطاع العقاري، كما أنه يعطي مساحة للمؤثرين في القطاع سواء محليين أو دوليين للتجمع والتفاعل، وتعد هذه الاجتماعات مثرية وأساسية لنمو القطاع خصوصًا أن القطاع العقاري هو واحد من أهم العناصر الحيوية في النظام الاقتصادي العام، حيث أنه يلعب دورًا مهمًا في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمار ويوفر فرص عمل للمواطنين في المؤسسات التي تدعم النمو العقاري.

أهمية المنتدى:

يأتي "المنتدى" بالتزامن مع ما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى المتنوعة، ووجهتها المستقبلية لاستضافة أحداث عالمية مهمة مثل اكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ، بالإضافة إلى جهودها التنموية المتواصلة لتعزيز البنى التحتية وبناء مدن المستقبل ، ويُعد منصة تفاعلية للالتقاء بالخبراء والمختصين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، ويمثل فرصة لاستعراض قصص النجاح والتجارب، وبحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات العقارية وسبل تفعيلها، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاع العقاري من خلال صناعة مجتمعات عقارية حضرية تواكب التطورات والتطلعات المستقبلية.

تعزيز التنمية المستدامة:

يناقش المنتدى الاستراتيجيات والسياسات التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة في قطاع العقارات، بما يواكب رؤية 2030.

مواكبة التحولات التقنية:

يُسلّط الضوء على دور التقنية والابتكار في تحسين الكفاءة وتطوير المشاريع العقارية.

جذب الاستثمارات:

يُعدّ منصة تجمع بين المستثمرين المحليين والدوليين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.

إيجاد حلول للتحديات:

يناقش المنتدى القضايا التي تواجه القطاع العقاري، مثل تنظيم السوق، تخفيض التكاليف، وتوفير حلول سكنية مبتكرة.

تعزيز التعاون والشراكات:

يُوفر المنتدى بيئة للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات العقارية، صناع القرار، والمستثمرين.

توجيه السياسات العقارية:

يسهم المنتدى في صياغة توصيات تُسهم في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.

أهداف المنتدى:

1. بناء صناعة مزدهرة باستمرار وخلق الفرص النوعية للمستثمرين من خلال التنوع وتقييم الأداء والشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الأخرى.

2. منظور يركز على المستقبل لكيفية الاستجابة والتكييف مع الاتجاهات العالمية الكبرى والابتكارات التي تقود التغيير في صناعة العقارات.

3. مواكبة أبرز المؤشرات الاقتصادية وتقييم العرض والطلب في القطاع العقاري بهدف النمو المستدام للمطور والتوافق مع تطلعات المستهلك.

4. صناعة بيئة محفزة للابتكار قائمة على النتائج وترتكز على الاستثمار وتطوير الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل.

5. تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

6. استعراض دور القطاع العقاري في جودة الحياة وأنسنة المدن.

7. التكامل والمواءمة بين الجهات لدعم التنمية والتطوير.

8. التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة وخلق المبادرات والشراكات لتمكين النهضة العمرانية.

9. تميكن أقطاب صناع العقار محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال عرض أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري.

10. مناقشة أبرز التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري.

11. تنمية القدرات البشرية ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري.

12. دعم منظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

النسخة الرابعة من المنتدى:

تتضمن النسخة الرابعة من المنتدى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل ولقاءات خاصة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لعروض العالم الافتراضي، وتشمل مؤشرات الاستدامة والنهضة العمرانية، كما سيضم المنتدى معرضًا عقاريًا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم.

محاور نقاش المنتدى

o المدن التي يسهل الوصول إليها

o الصحة الحضرية

o المشاركة المدنية

o الجريمة والسلامة في المناطق الحضرية

o التنوع الثقافي

o التنمية الاقتصادية

o مرحلة التجدد

o التكنولوجيا المدنية

o التخطيط والتصميم الحضري

o السكن والقدرة على تحمل التكاليف

أجندة المنتدى:

يتضمن "المنتدى" جلسات حوارية، وورش عمل، ولقاءات خاصة، ومناطق مخصصة لعروض العالم الافتراضي، تشمل مؤشرات الاستدامة والنهضة العمرانية، كما سيضم معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية واتجاهات السوق العقاري السعودي وخطواته الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز شفافيته وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

جلسات حوارية:

أكثر من 34 جلسة حوارية ولقاءات خاصة بمشاركة نخب من الشخصيات البارزة والخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية يناقشون واقع ومستقبل القطاع العقاري على مدى 3 أيام متتالية.

ورش عمل:

أكثر من 17 ورشة عمل تتناول عدد من الموضوعات في مختلفة المجالات التقنية والتطويرية والتشغيلية في المجالات العقارية المختلفة.

معرض مصاحب:

أكثر من 65 جهة عارضة تشارك بالمعرض المصاحب لمنتدى مستقبل العقار بهدف إطلاع الزوار على أحدث المشاريع والتقنيات العقارية والحلول المستقبلية لمواجهة تحديات القطاع، والأساليب العالمية في التنمية المستدامة وبناء مجتمعات حضرية متكاملة، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الداعمة والمرتبطة بالقطاع العقاري وأنشطته.

• عناوين الجلسات الحوارية واللقاءات الخاصة - اليوم الأول:

لقاء خاص - 10:00 – 10:30

عنوان اللقاء: فرص واعدة.. قيادة التحول والنهضة في منطقة عسير

مدير اللقاء: الأستاذ عبد الله المديفر

ضيف اللقاء: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال - أمير منطقة عسير

نبذة عن اللقاء: سيكشف هذا اللقاء التطور الديناميكي لقطاع العقار في المملكة العربية السعودية، على خلفية رؤية 2030. ومع شروع المملكة في تنفيذ مشاريع تنويع اقتصادي وتنمية حضرية مهمة، ستتم مناقشة الاتجاهات والتحديات والفرص المحورية التي تشكل مستقبل العقار في المملكة.

جلسة حوارية - 10:30 - 11:50

عنوان الجلسة: قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر

مدير الجلسة: الأستاذ عبدالله المديفر

المتحدثين: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال -محافظ الأحساء

معالي الأستاذ أحمد الخطيب - وزير السياحة

معالي الأستاذ ماجد الحقيل - وزير البلديات والإسكان

معالي الأستاذ محمد القويز - رئيس مجلس هيئة السوق المالية

معالي الدكتور محمد عبدالله الغامدي - رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

نبذة عن الجلسة: سوف تستكشف هذه الجلسة المسارات الاستراتيجية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، وتتناول العوامل الرئيسية التي تدفع النمو في مختلف الصناعات والقطاعات. سيناقش الخبراء أهمية الابتكار والتعاون والقيادة الاستشرافية في مواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة. مع التركيز على تشكيل المستقبل من خلال الممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي والاستثمارات الاستراتيجية، ستقدم هذه الجلسة رؤى قابلة للتنفيذ حول توجيه المؤسسات والمناطق نحو النجاح على المدى الطويل. احصل على وجهات نظر قيّمة حول كيفية البقاء في الطليعة في مشهد دائم التطور، مما يضمن مستقبلاً مزدهراً للجميع.

جلسة حوارية - 12:20- 13:00

عنوان الجلسة: افاق جديدة: التوازن والابتكار في المشهد العقاري

مدير الجلسة: لارا حبيب

المتحدثين: سعادة المهندس عبدالله العطية - وزير البلدية، دولة قطر

معالي الدكتور عبدالله مثطلب - وزير البناء والبنية التحتية جمهورية المالديف

نبذة عن الجلسة: مع مزيج ديناميكي من التراث والحداثة، يخوض سوق العقار في الشرق الأوسط العديد من الفرص والتحديات. تستكشف هذه الجلسة كيف يوازن المطورون والمستثمرون وصناع السياسات بين الأصالة الثقافية والرعاية البيئية والاختراقات التكنولوجية لتغذية النمو المرن. تستعرض الجلسة الاستراتيجيات المتطورة لربط التقاليد والابتكار - وكشف كيف تعمل المنطقة على إعادة تشكيل تطوير السوق العقاري وصياغة مستقبل مستدام.

لقاء خاص: 13:00-13:30

عنوان اللقاء: تعزيز جودة الحياة: دور العقار في تنمية المجتمع

مدير اللقاء: لارا حبيب

ضيف اللقاء: الاستاذ محمد البطي - الرئيس التنفيذي

نبذة عن اللقاء: مع نمو سكان المدن وتطور أنماط الحياة، من المتوقع بشكل متزايد أن تكون المشاريع العقارية بمثابة محركات لرفاهية المجتمع. في هذه الجلسة، سيستكشف خبراء الصناعة كيف أن التصميم الشامل وممارسات البناء المستدام ومشاركة السكان تعزز ازدهار الأحياء السكنية. ستسلط المناقشة مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمقاولات، السيد محمد البوتي، الضوء على الطرق المبتكرة التي يمكن للمطورين وأصحاب المصلحة المحليين من خلالها معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية - مما يؤدي في النهاية إلى رفع جودة الحياة للجميع. سيتعرف الحاضرون على النماذج الناشئة التي توازن بين الجدوى التجارية والصالح العام، مما يضمن أن تخلق المشاريع قيمة ليس فقط للمستثمرين، ولكن للمجتمع الأوسع.

لقاء خاص: 13:40 - 14:10

عنوان اللقاء: بناء النجاح: منظومة عقارية مزدهرة ومبتكرة في دولة قطر

مدير اللقاء: الأستاذ حسن خواجي

ضيف اللقاء: سعادة المهندس خالد العبيدلي - رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات

نبذة عن اللقاء: في هذه الدردشة مع المهندس خالد العبيدلي. خالد العبيدلي، رئيس مؤسسة التنظيم العقاري (عقارات)، سنستكشف النظام البيئي العقاري الديناميكي في قطر الذي يزدهر من خلال الابتكار والتطوير الاستراتيجي. المهندس خالد العبيدلي. سيناقش المهندس العبيدلي الإطار التنظيمي للدولة، ودور المبادرات الحكومية في تعزيز النمو، والاتجاهات الرئيسية التي تقود السوق العقاري. ستقدم هذه الجلسة رؤى قيمة حول كيفية قيام قطر بتشكيل المشهد العقاري في البلاد، وتحقيق التوازن بين التحديث والاستدامة، وترسيخ مكانتها كلاعب رائد في السوق العالمية.

لقاء خاص: 14:15-14:45

عنوان اللقاء: بناء المستقبل: تقاطع الاستثمار في التعليم وصناعة العقار

مدير اللقاء: الدكتور نايف العلياني

ضيف اللقاء: سعادة المهندس إياد القرعاوي - مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار

لقاء خاص: 14:45 - 15:15

عنوان اللقاء: تمهيد الطريق: التعاون من أجل مستقبل حضري شامل

مدير اللقاء: الأستاذ أسامة الأنصاري

ضيف اللقاء: معالي المهندس خالد عباس - رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية السيد كريستيان أوسي - شريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن الاستشارية

نبذة عن اللقاء: ستستكشف هذه الدردشة الحماسية قوة التعاون في تشكيل التنمية الحضرية الشاملة. بالتركيز على المشاريع الحضرية التحويلية، ستتناول المناقشة كيفية مساهمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تخطيط المدن المستدامة والشاملة. تشمل الموضوعات الرئيسية المقاربات المبتكرة للبنية التحتية الحضرية وصنع السياسات والمشاركة المجتمعية، مما يوضح كيف يمكن للتعاون الاستراتيجي أن يخلق مدنًا جاهزة للمستقبل تعزز النمو الاقتصادي وتحسن جودة الحياة

جلسة حوارية - 15:15-15:45

عنوان الجلسة: البنية التحتية والمدن الرقمية: إعادة تشكيل مستقبل العقار

مدير الجلسة: الأستاذ طلعت حافظ

المتحدثين: المهندس مساعد العتيبي- وكيل الوزارة للتحول الرقمي، وزارة البلديات والإسكان

المهندس وائل الغامدي- الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة

نبذة عن الجلسة: مع استمرار التكنولوجيا في إعادة تعريف الحياة الحضرية، أصبحت البنية التحتية والابتكار الرقمي محركات رئيسية للتحول في القطاع العقاري. ستتناول هذه الجلسة كيف تفتح المدن الذكية والبنية التحتية المتطورة إمكانيات جديدة للمطورين والحكومات والمجتمعات. من الاتصال المتكامل إلى التخطيط الحضري المستدام، اكتشف كيف تتصدى الحلول المتطورة للتحديات الحديثة، وتعزز قابلية العيش، وتخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة. انضم إلى قادة الصناعة أثناء استكشافهم للاستراتيجيات والشراكات التي تعيد تشكيل الطريقة التي نبني بها مدن الغد ونعيش ونستثمر فيها.

كلمة رئيسية: 15:45 - 16:10

عنوان الجلسة: السجل العقاري: شريكك الموثوق في المشهد العقاري

مدير الجلسة:

المتحدثين: الدكتور محمد السليمان - الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري

نبذه عن الجلسة : مع توسع القطاع العقاري وتنوعه، أصبح تسجيل العقارات بشفافية وكفاءة أمراً بالغ الأهمية. في هذه الكلمة الرئيسية، سيوضح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، كيف يمكن للعمليات المبسطة والابتكار الرقمي أن توفر ثقة لا مثيل لها، وتخفف من المخاطر، وتحفز الاستثمار. اكتشف كيف يمكّن إطار عمل السجل العقاري القوي أصحاب المصلحة - الحكومات والمطورين والمستهلكين على حد سواء - من الازدهار في سوق عقاري دائم التطور

جلسة حوارية: 16:15-17:30

عنوان الجلسة: بناء الازدهار: الاستراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي

مدير الجلسة: الدكتور نايف العلياني

المتحدثين: الأستاذ عبدالرحمن الطويل - وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري

الأستاذ صالح الحبيب - العضو المنتدب لمجموعة محمد الحبيب القابضة

الدكتور حسن الحازمي - الرئيس التنفيذي لشركة لدن للاستثمار

الأستاذ بندر البحيري - نائب رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار

الأستاذ عبدالرحمن الدحيم - الرئيس التنفيذي لشركة ليوان للتطوير العقاري

المهندس بدر التميمي - نائب الرئيس للتخطيط الشامل في مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض

الأستاذ سلطان الحنيطي - الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة روشن

نبذة عن الجلسة: تلعب صناعة العقار دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقًا - من خلق فرص العمل وجذب الاستثمار إلى تشكيل مجتمعات مزدهرة. مع مواجهة القطاع لديناميكيات السوق المتغيرة ومتطلبات المستهلكين المتطورة، كيف يمكن للمطورين والمستثمرين التعاون لدفع النمو المستدام؟ تجمع هذه الجلسة الأصوات الرائدة لاستكشاف الاستراتيجيات المبتكرة وأطر السياسات والشراكات التي تعد بالازدهار الطويل الأجل للشركات والمدن والأفراد.

لقاء خاص: 17:30 - 18:00

عنوان اللقاء: BCG Dialogue

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: السيد بيتر جيمسون - شريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن الاستشارية

السيد ادواردو جيراسي - شريك والمدير التفيذي في مجموعة بوسطن الاستشارية

• عناوين الجلسات الحوارية واللقاءات الخاصة - اليوم الثاني:

لقاء خاص: 09:30 - 10:00

عنوان اللقاء: من الطوب إلى الموجات الدماغية – كيفية ترجمة بيانات البناء إلى إدراك

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: الدكتورة كاتارينا جوسبيك - Head of ESG AI automation, Edsvärd

نبذة عن اللقاء: مع التطور السريع الذي يشهده قطاع الإنشاءات من خلال الرقمنة، تُحدث الرؤى المستندة إلى البيانات ثورة في كيفية تصميم وبناء وتشغيل البيئة المحيطة بنا. من خلال تحويل بيانات الموقع إلى ذكاء قابل للتنفيذ، يمكن لأصحاب المصلحة تحسين السلامة وزيادة الكفاءة وإعادة تشكيل البيئة المبنية في نهاية المطاف. في هذه الجلسة، تناقش الدكتورة كاتارينا غوسبتش، رئيسة أتمتة الذكاء الاصطناعي في شركة إدسفيرد، كيف يمكننا تسخير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات الجيل التالي لإطلاق العنان لإدراك أعمق في مجال البناء - ودفع مستقبل أكثر ذكاءً وتكيّفاً في هذه الصناعة.

لقاء خاص: - 10:00 - 10:30

عنوان اللقاء: منطقة عسير .. وجهة عالمية رائدة على مدار العام!

مدير اللقاء: الأستاذ عبدالمجيد العنزي

ضيف اللقاء: المهندس هاشم الدباغ - الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير

نبذة عن اللقاء: من خلال الاستفادة من تراثها الفريد وعجائبها الطبيعية واستثماراتها الاستراتيجية، تظهر Aseer كموقع المملكة العربية السعودية التالي الذي يجب زيارته للسياحة على مدار العام. تستكشف هذه الجلسة مع المهندس هاشم الدباغ، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير، كيف أن ترقيات البنية التحتية والتنمية المستدامة والشراكات المبتكرة تضع عسير كنقطة ساخنة عالمية - مع الحفاظ على الثقافة المحلية، ودفع النمو الاقتصادي، وتقديم تجارب زائر لا تُنسى.

جلسة حوارية - 10:40 - 11:15

عنوان الجلسة: نقاش المال: مناهج مبتكرة للتمويل والاستثمار العقاري

مدير الجلسة: الأستاذ طلعت حافظ

المتحدثين: الأستاذ حسام رضوان - عضو مجلس إدارة في شركة ضمانات

الأستاذ مجيد عبد الجبار - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

الأستاذ ابراهيم العلوان - شريك مؤسس لشركة وثيق المالية

السيد جو جبّور - العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية

نبذة عن الجلسة: : تغذي شروط الإقراض الصارمة وديناميكيات السوق المتغيرة البحث عن طرق جريئة وأكثر مرونة لتمويل المشاريع العقارية وتوسيع نطاقها. تبحث هذه الجلسة في أحدث الأدوات المالية - من نماذج الملكية الجديدة إلى الترميز الرقمي - التي تعد بمزيد من الوصول والمرونة في أسواق العقارات. ما هي الاستراتيجيات التي ستعيد تعريف كيفية الاستثمار وتخفيف المخاطر وتحفيز النمو المستدام في مشهد عقاري دائم التطور ؟

جلسة حوارية - 11:15 - 11:45

عنوان الجلسة: دور التحول الرقمي في المملكة في تسهيل رحلة تملك السكن

مدير الجلسة:

المتحدثين: الأستاذ عساف السعيد - المدير التنفيذي لقطاع تجربة المواطن، صندوق التنمية العقارية

الأستاذ سعود باجبير - رئيس مجموعة أعمال التجزئة،البنك الأهلي السعودي

الأستاذ علاء المشدي - نائب الرئيس لتطوير الاعمال، شركة سمة

نبذة عن الجلسة: مع تقدم المملكة العربية السعودية لأهداف رؤية 2030، يلعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في إعادة تشكيل مشهد ملكية المنازل. ستستكشف هذه الجلسة كيف تعمل التقنيات المبتكرة والمنصات الرقمية المبسطة على تعزيز إمكانية الوصول والشفافية والكفاءة في سوق الإسكان. سيناقش قادة الصناعة دمج الحلول الذكية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والخدمات السهلة الاستخدام التي تمكن المواطنين في رحلتهم إلى ملكية المنازل. اكتشف كيف تستفيد المملكة من التكنولوجيا للتغلب على التحديات، وتعزيز القدرة على تحمل التكاليف، وتمكين المزيد من العائلات من تحقيق حلمهم في امتلاك منزل.

لقاء خاص- 11:45 - 12:15

عنوان اللقاء: من التقليدي إلى التقني: التكنولوجيا تعيد تعريف صناعة العقار

مدير اللقاء: السيد نيلز ستاين

ضيف اللقاء: المهندس ريان العقل - رئيس قطاع الحلول في NHC

نبذة عن اللقاء: تعمل التكنولوجيا على قلب تطوير العقارات والمبيعات وتجارب العملاء - إعادة تشكيل قطاع العقارات كما نعرفه. من التحليلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى الواقع الافتراضي الغامر، المهندس ريان العقل يناقش رئيس قطاع الحلول في NHC الابتكارات التي تغير الصناعة وتفتح مسارات جديدة للنمو والكفاءة وخلق القيمة.

جلسة حوارية - 12:15 - 13:15

عنوان الجلسة: مخطط النجاح: الشراكات الحكومية في مجال التطوير العقاري

مدير الجلسة: الدكتور نايف العلياني

المتحدثين: الدكتور نايف العلياني

المتحدثين: معالي الدكتور سعـد بن عثمـان القصـبـي - محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

معالي المهندس عبدالله الجالي - أمين منطقة عسير

معالي الأستاذ مساعد الداود - أمين العاصمة المقدسة

سعادة المهندس راشد القعود - المدير العام في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ”أداء“

سعادة المهندس عبدالله الحماد - الرئيس التنفيذي، الهيئة العامة للعقار

نبذة عن الجلسة: مع تعاون الكيانات الحكومية بشكل متزايد مع المطورين من القطاع الخاص، يمكن للمشاريع العقارية أن تتحرك بشكل أسرع وتكلفة أقل وتولد تأثيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر. كيف يمكن لهذه التحالفات أن تدفع الابتكار، وتبسيط الموافقات، وإزالة المخاطر من المشاريع المعقدة ؟ انضم إلينا لاستكشاف أفضل الممارسات التي تعد بإعادة تعريف التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية.

جلسة حوارية - 13:15 - 14:00

عنوان الجلسة: من المفهوم إلى الواقع: التطوير في صناعة العقار

مدير الجلسة: الأستاذ أسامة الأنصاري

المتحدثين: المهندس فيصل الناصر - الرئيس التنفيذي، شركة الأندلس العقارية

الأستاذ محمود بن أحمد - الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية، شركة ضوئيات المتكاملة

الأستاذ صالح السيف - الرئيس التنفيذي لشركة رافن العقارية

السيد قاسم دايا - الرئيس التنفيذي لشركة كليفتون بليك لإدارة الأصول

نبذة عن الجلسة: يتضمن جلب مشروع من الفكرة إلى الانتهاء التخطيط الدقيق والتصميم والتصريح والتمويل - وكلها تعمل في انسجام تام. في هذه الجلسة، يقوم الخبراء بتفصيل دورة حياة التطوير العقاري لتوضيح كيف يمكن للاستراتيجيات المبتكرة والتنسيق بين أصحاب المصلحة والعمليات المبسطة تحويل المفاهيم ذات الرؤية إلى مشاريع ملموسة ومستدامة.

لقاء خاص - 14:00 - 14:30

عنوان اللقاء: من الرؤية إلى النجاح: إتقان تطوير صناعة العقار

مدير اللقاء: الأستاذة عهود الرشيدي

ضيف اللقاء: الأستاذ نادر العمري - الرئيس التنفيذي لشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري

نبذة عن اللقاء: يتطلب تحقيق نتائج في العالم الحقيقي في مجال العقارات أكثر من مجرد رؤية جريئة - فهو يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وشراكات تعاونية وتنفيذًا مبسطًا. في هذه الدردشة الجانبية، سيشارك السيد نادر العمري، الرئيس التنفيذي لشركة First Avenue for Real Estate Development، استراتيجيات من الداخل للتغلب على التحديات، وتحسين الموارد، وتقديم مشاريع مؤثرة. وسيناقش كيف تساعد هذه الاستراتيجيات في تشكيل مستقبل تطوير العقارات، وتقديم رؤى قيمة للمطورين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الذين يركزون على دفع النمو والابتكار في قطاع العقارات.

جلسة حوارية - 14:30 - 15:10

عنوان الجلسة: الأحلام الرقمية: دور التكنولوجيا في إعادة هيكلة صناعة العقار

مدير الجلسة: الأستاذ أحمد العلكمي

المتحدثين: المهندس صلاح السعيد - نائب الرئيس لتخطيط الشبكة والهندسة، شركة ضوئيات المتكاملة

الأستاذ عماد المسعودي - رئيس مجلس إدارة شركة عقار ماب

الأستاذ أحمد الأنصاري - الرئيس التنفيذي لمنصة وتطبيق متر

الأستاذ خالد المبيض - الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية

نبذة عن الجلسة: من التحليلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى المعاملات القائمة على blockchain، تعمل الزيادة الرقمية اليوم على إعادة تشكيل دورة حياة العقارات بأكملها بشكل جذري. تستكشف هذه الجلسة كيف تعمل الابتكارات التقنية على تحسين العمليات، وتعزيز تجارب المستخدمين، وإطلاق نماذج استثمارية جديدة - وفي النهاية إعادة تعريف قطاع العقارات للعصر الحديث.

جلسة حوارية - 15:15 - 16:15

عنوان الجلسة: الرؤى الاستثمارية: الاتجاهات التي تشكل سوق العقار اليوم

مدير الجلسة: الأستاذ أسامة الأنصاري

المتحدثين: أندرو باوم - أستاذ فخري بجامعة أكسفور

روبرت دي فرانكو - الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير، شركة رؤية

الأستاذ ناصر القاضي - رئيس الإدارة العامة للاستثمارات، أوقاف للاستثمار

الأستاذ أسامة قباني - الرئيس التنفيذي للتطوير، مجموعة روشن

الدكتور خالد السحيمي - رئيس قطاع التطوير العقاري في NHC

نبذة عن الجلسة: يؤدي تغيير الظروف الاقتصادية، وتطور توقعات المستهلكين، وتطوير التكنولوجيا إلى إعادة تعريف استراتيجيات الاستثمار العقاري. تسلط هذه الجلسة الضوء على اتجاهات السوق الأكثر إلحاحًا وتكشف كيف يمكن للمستثمرين اغتنام الفرص الناشئة لدفع النمو المستدام والمربح. سيناقش أعضاء اللجنة الأساليب المرنة التي تساعد في التنقل في سلوك المشتري المتغير، والتحولات التنظيمية، والابتكارات التخريبية، مما يضمن بقاء قرارات الاستثمار ذات رؤية ومرونة

جلسة حوارية - 16:15 - 17:15

عنوان الجلسة: ساعة القوة في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد: الإصدار العقاري

مدير الجلسة: السيدة جاد مرجوروم

المتحدثين: السيد سام أتشامبونج - المدير الإداري الإقليمي لمعهد تشارترد للمحاسبين القانونيين

المهندس معن العثيمين - مدير عام الإدارة العامة لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال في NHC

السيد إيان ماكبرايد - المدير العام التنفيذي لإدارة الشؤون التجارية، مجموعة روشن

السيد أنيس طبكا - نائب الرئيس الأول للمشتريات والعقود، مدينة إكسبو دبي

السيد محمد كيفان - المدير الإداري لشركة INVERTO، إحدى شركات مجموعة بوسطن الاستشارية

الأستاذ أيمن بقاوي - نائب رئيس المشتريات، الهيئة الملكية لمحافظة العلا

السيد دارين تايلور - إدارة المشاريع، سي بي آر إي جلوبال

نبذة عن الجلسة: في قطاع تكون فيه الجداول الزمنية والهوامش ضيقة، يمكن أن تكون إدارة المشتريات وسلسلة التوريد الفعالة هي مفتاح النجاح. تعرض هذه الجلسة كيف يتعامل المطورون والموردون العقاريون مع التحديات اللوجستية العالمية، واعتماد استراتيجيات مبتكرة للمصادر، وتحسين العمليات لزيادة خفة الحركة. سيشارك أعضاء اللجنة خبراتهم في موازنة التكلفة والجودة والسرعة مع الحفاظ على معايير الاستدامة في جميع أنحاء سلسلة القيمة. سيكتسب الحاضرون رؤى قابلة للتنفيذ حول تسخير التكنولوجيا، وإقامة شراكات استراتيجية، وبناء عمليات مرنة تؤمن مكاسب طويلة الأجل في سوق متقلبة.

جلسة حوارية - 17:15 - 18:00

عنوان الجلسة: اضائات حول تجربة خريجي برامج العقار

مدير الجلسة: اضائات حول تجربة خريجي برامج العقار

المتحدثين: الأستاذ سالم باهمام - الأستاذ عبدالله الجهني - الأستاذ فهد المطرفي

نبذة عن الجلسة: مع تطور العقارات بسرعة فائقة، يعد تعزيز قوة عاملة عالية المهارة ورشيقة أمرًا بالغ الأهمية للنجاح. تستكشف هذه الجلسة استراتيجيات جذب المواهب من الدرجة الأولى وتطويرها والاحتفاظ بها - من الخريجين الجدد إلى المهنيين المخضرمين - التي تسد فجوات الخبرة وتغذي الابتكار. سيشارك أعضاء اللجنة أفضل الممارسات في الإرشاد وتحسين المهارات والقيادة التي تحركها المواهب، مما يوضح كيفية رعاية ثقافة التحسين المستمر والشمولية. سيكتسب الحاضرون رؤى قابلة للتنفيذ في بناء خط أنابيب مواهب مرن وجاهز للمستقبل يقود النمو المستدام والقيادة في قطاع العقارات.

• عناوين الجلسات الحوارية واللقاءات الخاصة - اليوم الثالث:

جلسة حوارية -09:30 -10:00

عنوان الجلسة: اتجاهات العقار من منظور عالمي

مدير الجلسة : ميريام ستالي

المتحدثين: السيد انطونيو كامباجنولي- رئيس الاتحاد الدولي للعقار ،

السيدة أليسا بانكوفسكا- الشريك المؤسس لـ Voice of Space

نبذة عن الجلسة: مع تطور الأسواق العالمية وتغيّر المشهد الاقتصادي، أصبح فهم أحدث الاتجاهات في القطاع العقاري أكثر أهمية من أي وقت مضى. ستستكشف هذه الجلسة الأنماط الناشئة التي تشكل قطاع العقارات العالمي، من التطورات التكنولوجية واستراتيجيات الاستثمار إلى معايير الاستدامة والتعاون عبر الحدود. سيحلل الخبراء كيف تؤثر متطلبات السوق المتغيرة والسياسات الاقتصادية ومراكز الابتكار على النمو الإقليمي، بما في ذلك دور المملكة العربية السعودية في تحول السوق العالمية. اكتساب رؤى حول كيفية استفادة المطورين والمستثمرين وصانعي السياسات من أفضل الممارسات الدولية لتعزيز القيمة والمرونة على المدى الطويل في القطاع العقاري.

لقاء خاص: - 10:00 - 10:30

عنوان اللقاء: عصر جديد في الطيران: مطار الملك سلمان نموذجاً مستداماً

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: السيد ماركو ميخيا- الرئيس التنفيذي المكلف، مطار الملك سلمان

نبذة عن اللقاء: مع تطور صناعة الطيران، أصبحت الاستدامة عاملاً حاسماً في تشكيل مستقبل المطارات والسفر الجوي. في هذه الجلسة، سيستكشف السيد ماركو ميجيا، الرئيس التنفيذي بالنيابة لمطار الملك سلمان، كيف يضع المطار معايير جديدة للاستدامة في المنطقة. وسيشاركنا رؤيته حول دمج التقنيات الصديقة للبيئة، والحد من الأثر البيئي، وتعزيز الممارسات المستدامة في عمليات المطار وتصميمه. سيتعرف الحضور على كيفية ريادة مطار الملك سلمان في إنشاء نموذج للمطارات المستقبلية - نموذج يوازن بين النمو والابتكار والمسؤولية البيئية.

لقاء خاص - 10:30 - 11:00

عنوان اللقاء: محادثة مع السيد تاكر كارلسون

مدير اللقاء: وئام الدخيل

ضيف اللقاء: السيد تاكر كارلسون – مؤثر إعلامي عالمي

نبذة عن اللقاء: استكشف الدور المؤثر لوسائل الإعلام في تشكيل التصور العام وقيادة الاتجاهات في قطاع العقارات. سيناقش السيد بيرس مورغان تأثير السرديات الإعلامية على ديناميكيات السوق، وتطور المنصات الرقمية، والاستراتيجيات الكامنة وراء سرد القصص الفعالة. ستقدم هذه المحادثة رؤى حول كيفية تأثير وسائل الإعلام على قرارات الاستثمار والمشهد العام للتطوير العقاري.

جلسة حوارية – 11:00- 12:00

عنوان الجلسة: كيف تساهم الرياضة والترفيه في تحويل صناعة العقار في السعودية

مدير الجلسة: السيد أوليفر مورغان

المتحدثين: : السيد سيمون جيه أوتن - الشريك الرئيسي، السفر والضيافة والترفيه ديلويت المملكة المتحدة

السيد كريس ستيرينغ - مدير قطاع الأعمال الرياضية، ديلويت

السيدة هديل بيفاري - Partner, Indirect Tax, Deloitte Middle East

الأستاذة وعد القريني - شريك إداري، شركة White & Case

نبذة عن الجلسة: لقد حولت حملة التنويع الطموحة في المملكة العربية السعودية الرياضة والترفيه إلى محفزات قوية للتطوير العقاري. من الملاعب ذات المستوى العالمي والأماكن متعددة الأغراض إلى مناطق الترفيه ومراكز الضيافة، تستفيد المملكة من هذه القطاعات المزدهرة لتحفيز النمو الحضري وجذب الجماهير العالمية وتنويع محفظتها الاستثمارية. تكشف هذه الجلسة النقاب عن الاستراتيجيات والشراكات والنماذج المبتكرة التي تشكل المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية - وكيف أن الرياضة والترفيه يغذيان الموجة التالية من التحول العقاري.

لقاء خاص – 12:00 – 12:30

عنوان اللقاء: المربع الجديد.. أيقونة الإبداع في الرياض

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: السيد مايكل دايك - الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد

كلمة رئيسية - 12:30- 13:00

عنوان الجلسة: تطوير معيار جديد للحياة الجبلية في تروجينا، جبال نيوم

مدير الجلسة:

المتحدثين : السيد فيليب غوليت - الرئيس التنفيذي لمشروع تروجينا

نبذة عن الجلسة: في هذه الجلسة، سيستكشف السيد فيليب جولييت رؤية نيوم الطموحة لمستقبل التنمية الحضرية، مع التركيز على مشروع تروجينا التحويلي. اكتشف كيف تتخطى نيوم حدود الابتكار والاستدامة لتشكيل مدن الغد. سيتعمق السيد جولييت في الاستراتيجيات الجريئة التي تقود هذه الثورة في التطور الحضري، مسلطاً الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المتطور في إنشاء مجتمعات مستدامة وحيوية وجاهزة للمستقبل. انضم إلينا لفهم كيف تضع نيوم معياراً عالمياً جديداً للحياة الحضرية.

لقاء خاص - 13:00 – 13:30

عنوان اللقاء: التوجهات في قطاع العقارات الرقمية الناشئة - ما شكل المستقبل في المملكة بحلول عام 2030؟

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: الدكتور ماركو ماكانيانو - رئيس قسم العقارات الرقمية في كندا، ديلويت

لقاء خاص - 13:30 - 14:00

عنوان اللقاء: محادثه مع السيد بيرس مورغان

مدير اللقاء: وئام الدخيل

ضيف اللقاء: السيد بيرس مورغان – مؤثر اعلامي عالمي

نبذة عن اللقاء: يتخذ الصحفي والمذيع الشهير السيد بيرس مورغان المنصة لإجراء محادثة حصرية حول قوة وسائل الإعلام في تشكيل الروايات والتأثير على التصور العام وقيادة المحادثات العالمية. من حياته المهنية في الصحافة إلى رؤيته حول المشهد الإعلامي المتطور، سيشارك السيد مورغان وجهة نظره حول دور سرد القصص في العقارات الحديثة والسياسة العامة والاتجاهات العالمية. توفر هذه الجلسة فرصة نادرة للاستماع إلى آرائه حول التواصل الفعال، وتأثير وسائل الإعلام على قرارات الاستثمار، وكيف يمكن لرواية القصص الاستراتيجية أن تلهم المشاركة والتغيير الإيجابي على نطاق عالمي.

لقاء خاص- 14:00 - 14:30

عنوان اللقاء: الإنسان أولاً: تشكيل مستقبل مستدام معًا

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: معالي الدكتورة هلا التويجري - رئيس هيئة حقوق الإنسان

نبذة عن اللقاء: إن وضع الناس في صميم جهود الاستدامة أمر ضروري لتحقيق نمو دائم وشامل. تستكشف هذه الجلسة كيف يمكن لمشاركة المجتمع والتصميم الذي يركز على الإنسان والمبادرات التعاونية أن تدفع عجلة التنمية المستدامة. في دردشة فايرسايد هذه، هي. ستناقش الدكتورة هالة التويجري، رئيسة لجنة حقوق الإنسان، استراتيجيات تمكين الأفراد والمجتمعات، وضمان إفادة الجميع من التقدم وتعزيز مستقبل مرن ومنصف للجميع.

لقاء خاص - 14:30 - 15:00

عنوان اللقاء: مشروع الإنسانية: الابتكار من أجل عالم أفضل

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد - الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية

نبذة عن اللقاء: ومع تكثيف التحديات العالمية، تصبح الحلول المبتكرة القائمة على القيم الإنسانية أساسية. في هذه الجلسة، ستناقش صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد كيف تستفيد مؤسسة الوليد الخيرية من التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية لدفع التأثير الاجتماعي والتنمية المستدامة. اكتشف كيف تعمل المبادرات التعاونية والنهج المتطورة على تشكيل عالم أفضل وأكثر إنصافًا للجميع.

لقاء خاص - 15:00 - 15:30

عنوان اللقاء: محادثة مع السيدة إيفون تشو

مدير اللقاء: ميريام ستالي

ضيف اللقاء: السيدة إيفون تشو - شريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن الاستشارية

جلسة حوارية - 15:30 - 16:00

عنوان الجلسة: الممكنات والبرامج الداعمة... التحديات والمستقبل

مدير الجلسة:

المتحدثين: الأستاذ منصور الغياض - المدير التنفيذي لقطاع البرامج التمويلية، صندوق التنمية العقارية

الأستاذ خالد ابو حسان - رئيس أصول مصرفية الأفراد، بنك البلاد

الأستاذ محمد الموسى - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بنك الجزيرة

نبذة عن الجلسة: ما هو الدور الذي تلعبه العناصر التمكينية والبرامج الداعمة في التغلب على التحديات التي تواجه العقارات والتنمية الحضرية اليوم ؟ ستستكشف هذه الجلسة المبادرات الحاسمة التي تقود مستقبل القطاع، وتسلط الضوء على البرامج الحكومية وآليات التمويل وشراكات القطاع الخاص. سيناقش أعضاء حلقة النقاش استراتيجيات معالجة العقبات الحالية وكيف تمهد هذه الأطر الطريق لنمو مرن ومستدام وشامل. سيكتسب الحاضرون رؤى قيمة حول المشهد المتطور للعقارات والبرامج الداعمة التي ستشكل مستقبلها.

جلسة حوارية - 16:00 - 16:30

عنوان الجلسة: رؤية 2030: ريادة المملكة العربية السعودية في طريق الابتكار العالمي

مدير الجلسة: السيد بنيامين ديشيتيري

المتحدثين: السيدة جين ماكجيفر - الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي

السيد ديفيد هنري - الرئيس التنفيذي لمدينة مسك

نبذة عن الجلسة: تُحدث رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ثورة في الإطار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وتوجهها نحو مستقبل قائم على المعرفة والابتكار. تستكشف هذه الجلسة المبادرات الاستراتيجية، والتقنيات المتطورة، والتعاون الدولي الذي يضع المملكة العربية السعودية كرائدة عالمية في مجال الابتكار. سيناقش الخبراء القطاعات الرئيسية التي تقود هذا التحول، والتحديات التي تمت مواجهتها، والفرص الهائلة للنمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية المتوخاة في رؤية 2030.

لقاء الخاص - 16:30 - 17:00

عنوان اللقاء: رحلة عالمية ملهمة من قلب المملكة العربية السعودية

مدير اللقاء: السيد فيليب كورنيت

ضيف اللقاء: السيد جيري إنزيريلو - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية

نبذة عن اللقاء: سيأخذك السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، من خلال مبادرات شركة الدرعية الرائعة التي تحول المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي للثقافة والسياحة والابتكار. ستستكشف هذه الجلسة الرؤية الاستراتيجية وراء المشاريع الشهيرة، ودمج التراث مع أحدث التطورات، والشراكات الدولية التي تغذي هذه الرحلة العالمية. اكتشف كيف تضع الدرعية معايير جديدة للنمو المستدام وخلق تجارب لا تُنسى يتردد صداها في جميع أنحاء العالم.

لقاء خاص - 17:30 - 18:00

عنوان اللقاء: منظور الرئيس: بيل كلينتون في منتدى مستقبل العقار ٢٠٢٥

مدير اللقاء: وئام الدخيل

ضيف اللقاء: الرئيس بيل كلينتون - الرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة

نبذة عن اللقاء: اكتسب رؤى لا مثيل لها من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وهو يشارك منظوره الفريد حول مستقبل صناعة العقارات. بالاعتماد على خبرته الواسعة في القيادة وصنع السياسات والمبادرات العالمية، سيستكشف الرئيس كلينتون تقاطع التنمية العقارية والنمو الاقتصادي والممارسات المستدامة. ستبحث هذه الجلسة في استراتيجيات تعزيز المجتمعات الشاملة، والاستفادة من الابتكار من أجل البنية التحتية المرنة، والتغلب على تعقيدات أسواق العقارات العالمية. سيستفيد الحاضرون من نظرة الرئيس كلينتون الحكيمة لخلق حلول مؤثرة وطويلة الأجل تتماشى مع المتطلبات المتطورة للمجتمع والبيئة.

أبرز المتحدثين

يشارك في المنتدى أكثر من 500 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم:

1. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير

2. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال، محافظ الأحساء

3. معالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل

4. معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان

5. معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار

6. معالي الأستاذ محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية

7. معالي المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية

8. معالي الأستاذ يوسف البنيان، وزير التعليم

9. معالي الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

10. معالي المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والدخل

11. معالي الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان

12. معالي الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

13. معالي الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني

14. سعادة المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

15. جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية

16. ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية

17. جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية

18. جين ماكجيفرن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي

19. سعادة المهندس عبدالله العطية، وزير البلدية – دولة قطر

20. سعادة السيدة آمنة الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمران مملكة البحرين

21. سعادة الشيخ ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطيفان للمشاريع

22. الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون

23. الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان

24. الإعلامي الأمريكي، تاكر كارلسون

الأثر المتوقع من منتدى مستقبل العقار :

منتدى مستقبل العقار 2025 يُتوقع أن يترك أثرًا كبيرًا على قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ومنها :

1. تعزيز النمو الاقتصادي

​توقيع صفقات واستثمارات كبيرة تُسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

​جذب استثمارات أجنبية جديدة بفضل عرض فرص استثمارية متميزة في المملكة.

2. تطوير البنية التحتية والمشاريع السكنية

​تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

​تحسين جودة الحياة من خلال تبني تصاميم ومشاريع مستدامة وذكية.

3. تمكين التقنية والابتكار

• تعزيز استخدام التقنية في تطوير العقارات (مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء).

• تبني حلول عقارية مبتكرة تقلل من التكاليف وتزيد من الكفاءة.

4. التعاون بين القطاعين العام والخاص

• فتح قنوات تعاون جديدة بين القطاع العام والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية.

• توفير بيئة ملائمة لدعم الشركات العقارية الناشئة.

5. تنظيم السوق العقاري

• مناقشة تشريعات وسياسات تضمن الشفافية وتنظم السوق العقاري بشكل أفضل.

6. تعزيز الاستدامة في العقارات

• دفع عجلة التحول نحو المباني الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

• الترويج لمفاهيم التنمية المستدامة في المشاريع المستقبلية.

7. إبراز مكانة المملكة عالميًا

• ترسيخ المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري على مستوى العالم.

• إبراز نجاح المملكة في إدارة وتطوير مشاريع عملاقة

8. زيادة الوعي المجتمعي

• تقديم رؤى جديدة حول مستقبل العقارات والإسكان.

• رفع الوعي حول أهمية الاستدامة والتقنيات الحديثة في تحسين القطاع العقاري.

9.جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

• عرض الفرص الاستثمارية الضخمة في المشاريع العقارية السعودية

• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

10.تسريع الابتكار العقاري:

• جذب الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال العقارات الذكية والمدن المستدامة.

• تقديم مبادرات تحفز الشركات على الاستثمار في الحلول التقنية للعقار.

11.التركيز على التنوع الاقتصادي:

• تسليط الضوء على مساهمة قطاع العقارات في تحقيق رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.

• استعراض فرص استثمار في قطاعات فرعية مرتبطة بالعقار مثل السياحة والبنية التحتية.

محاور التركيز الإعلامي للمنتدى:

• يتيح منتدى مستقبل العقار منصة لتبادل الرؤى واكتشاف أفضل الممارسات العقارية العالمية لتحديد المجالات التي توفر فرص عمل متنوعة في القطاع العقاري.

• يحظى القطاع العقاري بالمملكة بدور ريادي نظرًا لما يتمتع به من تطوير للتشريعات العقارية، وتطوير البنية القانونية والتنظيمية، وصياغة القوانين واللوائح التنفيذية التي تحقق الاستدامة في القطاع العقاري.

• تمتلك المملكة حوافز اقتصادية وممكِّنات استثمارية كثيرة ساعدت في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري السعودي.

• تعمل المملكة على تبني أفضل التنظيمات والتشريعات التي تحقق الاستدامة والتطوير وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.

• يفتح منتدى مستقبل العقار آفاق مستقبلية جديدة للشركات العقارية للاستثمار في السوق العقاري السعودي.

• يمثل منتدى مستقبل العقار الوجهة الأولى لاستعراض تجارب الدول المتقدمة في القطاع العقاري واستكشاف أفضل الممارسات العالمية لتبني ما يتناسب منها مع طبيعة القطاع العقاري في المملكة.

• يتيح المنتدى فرصة التواصل مع الشركات العقارية الكبرى في العالم والاطلاع على تجاربها، وإتاحة الفرصة أمام الشركات العقارية الوطنية لتعزيز خبراتها، وصناعة تجاربها الخاصة للنهوض بقطاع العقار في المملكة.

• يشكّل منتدى مستقبل العقار تجمعًا فكريًّا علميًّا واستراتيجيًّا مؤثرًا في الصناعة العقارية والتطوير العقاري على مستوى العالم.

• يمنح منتدى مستقبل العقار المؤثرين في القطاع العقاري - سواء محليين أو دوليين – آفاق أوسع وفرص جديدة للنمو والابتكار والاستثمار من أجل تطوير القطاع العقاري.

• هذا المنتدى نقطة انطلاق جديدةً نحو تعاونٍ مثمر، ورؤيةٍ أوسع، وعالمٍ يزدهرُ بأيدي مبدعة وأفكارٍ ملهمة.

• المملكةَ ليست فقط مكانًا ملائمًا للمشاريع، بل شريكٌ موثوقٌ لتحقيق التطلعات

• في السعودية تتجاوز الفرص كل الحدود؛ لنُحقق معًا حُلم بناء مُدنٍ مستدامة، واقتصادياتٍ مرنة، ومجتمعاتٍ تنعم بجودة الحياة

• نستهدف فتح أسواق جديدة تساهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، ودعم الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن.

• المملكة العربية السعودية تمتلك بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة الأسواق ويطلق إمكاناتها.

• الهيئة العامة للعقار قادرة على التكيف مع متغيرات السوق ودعمه بالتنظيمات اللازمة لرفع حوكمة القطاع

• القطاعُ العقاري، كما نراه اليومَ في المملكة العربية السعودية، لم يعد مجردَ أداةٍ للتنميةٍ العمرانية، بل أصبحَ محركًا أساسيًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وركيزةً للاستدامةِ والابتكار.

• القطاع العقاري السعودي أرضه خصبة جاهزة لكل الأفكار الاستثمارية العقارية الجريئة ورسم مستقبل مختلف بطموحات عظيمة.

• المملكة تدعم المبتكرين وتُحفّز على خلق فرص جديدة لهم تساهم في رفع جودة الحياة .

• مر قطاع الإسكان بتطورات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن رؤية المملكة 2030 ، مع انطلاق برنامج الإسكان، حيث حقق العديد من المستهدفات وأبرزها رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل من %47 في عام 2016 إلى أكثر من 63%؜.

• ساهم برنامج الإسكان في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية في القطاع لزيادة الأثر الاقتصادي، وبناء قيمة مضافة للمواطن.

• حقق برنامج الإسكان تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان، مما يعزز التنمية المستدامة ويعكس التقدّم المحرز في قطاع الإسكان والعقار الحيوي ضمن رؤية المملكة 2030.

• يلبي برنامج الإسكان اهتمام القيادة براحة المواطن بجعل المواطن محور التركيز الأول، وتمكينه بالاستحقاق والدعم الفوري لتملّك مسكنه الملائم.

• عمل برنامج الإسكان بكفاءة عالية وصورة تكاملية مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الوطنية في ضوء رؤية المملكة 2030.

• أبرم برنامج الإسكان العديد من الشراكات الاستراتيجية العالمية والإقليمية التي مهدت الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري السعودي، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية في الشرق الاوسط.