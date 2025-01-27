شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2025 فى بداية التعاملات امام الجنيه المصري، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، فى بنك مصر50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.21 جنيه 50.31 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

واستقر سعرفى بداية تعاملات اليوم الإثنين بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.



