شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب والمعادن: أسعار الذهب في مصر ارتفعت 3.4% خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر الذهب في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2025 بحوالي 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر.

وكشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة الشعبة، في بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، عن ارتفاع سعر الذهب من 3733 جنيهًا لعيار 21 في بداية الشهر إلى 3860 جنيهًا في يوم 27 يناير 2025 بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.

وأضاف "عبد الله"، أن هذا الارتفاع يأتي في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات 2780 دولارًا خلال جلسات التداول على الذهب لتقترب من القمة التاريخية للذهب المسجلة في نهاية أكتوبر 2024.

وأشار ممدوح عبد الله، إلي أن اشتعال الذهب في البورصة العالمية جاء على خلفية ارتفاع كبير في الطلب على الملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأضاف ممدوح عبد الله، أن الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية، كما أنه أثبت على مدار سنوات أن المعدن الأصفر هو الحصن المنيع أمام التقلبات العالمية والمحلية.

كما أوضح عبد الله، أن السعر العالمي للذهب سيدخل في مرحلة تذبذب وتغيرات مستمرة، وذلك وسط حالة من الترقب لنتائج قرارات الرئيس الأمريكي ترامب حول الرسوم الجمركية والتعريفات التجارية الجديدة التي قد تشغل حرباً تجارية وهو ما قد يكون إيجابياً لحركة الذهب على المدى المتوسط والبعيد.