الاقتصاد

إدراج وبدء تداول أسهم «الشهيلي» في السوق الموازية.. الأربعاء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

إدراج وبدء تداول أسهم «الشهيلي» في السوق الموازية.. الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «الشهيلي» في السوق الموازية.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة الشهيلي للصناعات المعدنية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء 29 يناير.
وقالت تداول: إن إدراج شركة الشهيلي سيكون برمز تداول 9624 وبالرمز الدولي SA168H84MC16.

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وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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