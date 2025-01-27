شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «الشهيلي» في السوق الموازية.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الشهيلي للصناعات المعدنية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء 29 يناير.
وقالت تداول: إن إدراج شركة الشهيلي سيكون برمز تداول 9624 وبالرمز الدولي SA168H84MC16.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وقالت تداول: إن إدراج شركة الشهيلي سيكون برمز تداول 9624 وبالرمز الدولي SA168H84MC16.
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