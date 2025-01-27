شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيكس» تتلقى إنذارا نهائيا بسداد 100.8 مليون ريال لـ«التنمية الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أرتيكس للاستثمار الصناعي (أرتيكس) إنذارا نهائيا رسميا من صندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس، بشأن التزامها بالضمان بموجب اتفاقية القرض لشركة الريف لتكرير السكر، وذلك بسداد قيمة القرض البالغ 100,800,000 ريال خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار، وفقا لما نصت عليه المادة (14) من قانون إيرادات الدولة، بناء على القرض البالغ 672,000,000 ريال، علما بأن نسبة أرتيكس من القرض 15%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه جار العمل مع إدارة شركة الريف لتكرير السكر لاستكمال الإجراءات المعلن عنها سابقا وهي:
1. طلب تقييم أصول شركة الريف لتكرير السكر: من خلال الاجتماع مع مجلس إدارة شركة الريف لتكريرالسكر وطلب تقييم شامل لأصول الشركة عن طريق شركة متخصصة ليكون هناك تقييم عادل للأصول يكون أساساً لوضع خطة سداد تضمن مصلحة جميع الأطراف.
2. التواصل المباشر مع الصندوق: تحديد موعد لاجتماع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع جميع ملاك شركة الريف لتكرير السكر (حسب طلب الصندوق) وذلك للتباحث من أجل وضع خطة سداد عادلة ومقبولة لكل الاطراف وتفي بالتزامات الصندوق.
تقييم الأثر المالي: تعمل أرتيكس على تقييم الأثرالمالي لهذا الالتزام، وسيتم الإفصاح عن تأثير ذلك على القوائم المالية بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه على الفور، إذ أن الأثر المالي مرتبط بتقييم الأصول والذي جار العمل عليه.
كما ستعلن أرتيكس عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه جار العمل مع إدارة شركة الريف لتكرير السكر لاستكمال الإجراءات المعلن عنها سابقا وهي:
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2. التواصل المباشر مع الصندوق: تحديد موعد لاجتماع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع جميع ملاك شركة الريف لتكرير السكر (حسب طلب الصندوق) وذلك للتباحث من أجل وضع خطة سداد عادلة ومقبولة لكل الاطراف وتفي بالتزامات الصندوق.
تقييم الأثر المالي: تعمل أرتيكس على تقييم الأثرالمالي لهذا الالتزام، وسيتم الإفصاح عن تأثير ذلك على القوائم المالية بعد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه على الفور، إذ أن الأثر المالي مرتبط بتقييم الأصول والذي جار العمل عليه.
كما ستعلن أرتيكس عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.