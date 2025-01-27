شكرا لقرائتكم خبر عن سالم باعظيم رئيسا لمجلس إدارة «باعظيم».. وفوزية باعظيم نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية، تعيين سالم باعظيم رئيسا لمجلس الإدارة، وفوزية باعظيم نائبا لرئيس المجلس، وعلى الواقدي عضوا منتدبا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن ذلك جاء بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة باعظيم التجارية والمنعقد في 19ديسمبر2024م للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 26 يناير 2025م لمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 25يناير2029م.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظـام السـوق الـماليـة ولوائحه التنفيذية.
ويتكون تشكيل لجنة المراجعة من: عبدالله بالعمش، وفوزية باعظيم، وعبدالعزيز الكباب.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن ذلك جاء بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة باعظيم التجارية والمنعقد في 19ديسمبر2024م للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 26 يناير 2025م لمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 25يناير2029م.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظـام السـوق الـماليـة ولوائحه التنفيذية.
ويتكون تشكيل لجنة المراجعة من: عبدالله بالعمش، وفوزية باعظيم، وعبدالعزيز الكباب.