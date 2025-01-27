شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «السعودية للأسماك» على أساس سعر 146.20 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السعودية للأسماك، أمس، على تخفيض رأس مال الشركة.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 146.20ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

ووفقا لتداول، سيعلق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الإثنين 1446/07/27هـ الموافق 2025/01/27م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة السعودية للأسماك نهاية تداول يوم الثلاثاء 1446/07/28هـ الموافق 2025/01/28م.

وأعلنت الشركة السعودية للأسماك نتائج اجتماع ‏الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)‏.

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

رأس المال قبل التخفيض: ‏400,000,000

رأس المال بعد ‏التخفيض: ‏ 66,986,040 ‏

نسبة التخفيض في ‏رأس المال: 83.25349%

عدد الأسهم قبل ‏التخفيض: ‏40,000,000‏

عدد الأسهم بعد ‏التخفيض: ‏ 6,698,604

سبب تخفيض رأس ‏المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.‏

طريقة تخفيض رأس ‏المال: إلغاء 33,301,396 سهم من أسهم ‏الشركة

وفي حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

ولا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي.

تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمجلس إدارة الشركة.

4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 03-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-10-2026م خلفاً للعضو السابق أحمد رشيد محمد البلاع – عضو غير تنفيذي.