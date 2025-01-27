شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم تراجع فى سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 27-1-2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 27 يناير 2025، ثباتاً ملحوظًا، وفقًا لآخر التحديثات الواردة من سوق الذهب المحلي وسط ترقب نتائج افتتاح سوق الذهب العالمى بعد الإجازة الأسبوعية.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4411 جنيهاً للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3860 جنيهاً، أما عيار 18، فقد بلغ سعره 3309 جنيهات بينما سجل عيار 14 سعر 2573 جنيهاً.

وهذا الارتفاع يأتى فى أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمى، حيث بلغ سعر الأونصة 2780 دولاراً وقد يتغير السعر خلال ساعات مع فتح التداول فى البورصة العالمية.

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة فى الأوقات التى تشهد تقلبات فى الأسواق المالية وكذلك ساهم الذهب فى القيام بدور الملاذ الآمن.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30880 جنيهاً. وتختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع. يُشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يستمر فى الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين.

يُعتبر الذهب استثمارًا طويل الأجل، حيث يمكن أن يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة. ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء.

يذكر أن سعر الذهب يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما فى ذلك التغيرات فى الأسواق العالمية والطلب المحلى. لذلك، يُفضل دائمًا متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أى قرارات استثمارية.

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمى، وكذلك توقعات الفائدة بعد حديث ترامب عن ضرورة خفض الفائدة.

تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2780 دولاراً للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضى فوق المستوى 2750 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.



ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم فى ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التى من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى..