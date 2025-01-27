شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استخدام بطاريات التخزين بقدرات 3 آلاف ميجا وات للحفاظ على الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة بصدد ادخال تكنولوجيا بطاريات التخزين لأول مرة بمحطات الطاقة الشمسية ، كاشفا أن هناك مميزات كثيرة و متعددة لبطاريات التخزين إهمها ضمان استمرارية الشبكة و ضخ الطاقات المتجددة على مدار الساعة دون الارتباط بوقت محدد .

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء منذ اليوم الأول له بالوزارة كان حريص على إدخال تكنولوجيا بطاريات التخزين للاستفادة منها ، موضحا أنه تم الاتفاق على تنفيذ ما يقرب من 3 الاف ميجا وات بنظام بطاريات التخزين بالمحطات الشمسية الجديدة الجارى إنشائها ضمن خطة الدولة لتأمين صيف 2025.

و أشار المصدر إلى أن إضافة تكنولوجيا بطاريات التخزين للمحطات الشمسية تضمن استمرارية الشبكة و الاستفادة من القدرات المولدة من الطاقة المتجددة فى اى وقت دون الارتباط بالسطوع الشمسي ، مشيرا إلى أن تكنولوجيا التخزين تعد عامل أساسي و هام للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية من الناحية الفنية و تضمن عدم تعرضها لأى اعطال طارئة.

و تابع المصدر أن تكنولوجيا التخزين تعتبر مهمة للشبكة الكهربائية في المرحلة الحالية لتتمكن الشبكة من استيعاب القدرات الجديدة التى سيتم اضافتها للشبكة الكهربائية خلال ال10 سنوات المقبلة.