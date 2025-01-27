شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استخدام بطاريات التخزين بقدرات 3 آلاف ميجا وات للحفاظ على الشبكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 27 يناير 2025 09:00 ص
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة بصدد ادخال تكنولوجيا بطاريات التخزين لأول مرة بمحطات الطاقة الشمسية ، كاشفا أن هناك مميزات كثيرة و متعددة لبطاريات التخزين إهمها ضمان استمرارية الشبكة و ضخ الطاقات المتجددة على مدار الساعة دون الارتباط بوقت محدد .
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء منذ اليوم الأول له بالوزارة كان حريص على إدخال تكنولوجيا بطاريات التخزين للاستفادة منها ، موضحا أنه تم الاتفاق على تنفيذ ما يقرب من 3 الاف ميجا وات بنظام بطاريات التخزين بالمحطات الشمسية الجديدة الجارى إنشائها ضمن خطة الدولة لتأمين صيف 2025.
و أشار المصدر إلى أن إضافة تكنولوجيا بطاريات التخزين للمحطات الشمسية تضمن استمرارية الشبكة و الاستفادة من القدرات المولدة من الطاقة المتجددة فى اى وقت دون الارتباط بالسطوع الشمسي ، مشيرا إلى أن تكنولوجيا التخزين تعد عامل أساسي و هام للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية من الناحية الفنية و تضمن عدم تعرضها لأى اعطال طارئة.
و تابع المصدر أن تكنولوجيا التخزين تعتبر مهمة للشبكة الكهربائية في المرحلة الحالية لتتمكن الشبكة من استيعاب القدرات الجديدة التى سيتم اضافتها للشبكة الكهربائية خلال ال10 سنوات المقبلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز