شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 27-1-2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في البحرين حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.125 دينار.

يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



عيار 24 سجل 33.500 دينار

عيار 22 سجل 30.725 دينار

عيار 21 سجل 29.325 دينار

عيار 18 سجل 25.125 دينار

عيار 14 سجل 19.550 دينار

عيار 12 سجل 16.750 دينار

الاونصة سجلت 1042.150 دينار

الجنيه الذهب سجل 234.550 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2771.67 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.