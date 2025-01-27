شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 27 يناير 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات المنشورة. وننشر سعر الدولار اليوم الأثنين 27 يناير 2025 وفق آخر تحديث أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية. وسجل الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.18 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.21 جنيه للشراء و50.31 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء. 50.31 جنيه للبيع.

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