شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من السلع الزراعية ترتفع إلى 281 مليون دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تواصل ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من السلع الزراعية فى الفترة الأخيرة، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا ملحوظا فى شهر أكتوبر الماضى، قياسا بنفس الشهر من العام السابق له 2023.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي الصادرات المصرية من السلع الزراعية بنحو 281 مليون و887 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 187 مليون و825 ألف دولار في شهر أكتوبر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 94 مليون و62 ألف دولار.

وتشير بيانات إلى أن صادرات الرومان الطازج جاءت فى صدارة قائمة السلع الزراعية التي ارتفعت صادراتها خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو 44 مليون و830 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضى، بينما كانت نحو 38 مليون و952 ألف دولار فى الشهر المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و878 ألف دولار، يليها صادرات الفاصوليا العادية وبلغت قيمة صادرتها نحو 36 مليون و275 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 16 مليون و600 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 19 مليون و675 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من المانجو والتي بلغت قيمتها 28 مليون و926 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 26 مليون و282 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نحو مليوني و644 ألف دولار، إلى جانب صادرات الليمون وبلغت قيمتها نحو 10 ملايين و543 ألف دولار فى أكتوبر الماضى، مقابل 5 ملايين و517 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت 5 ملايين دولار..