شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ50.31 جنيه للبيع.. أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية أمام الجنيه، اليوم الاثنين 27 - 1 - 2025، فى البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.



وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.



وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.28 جنيه للشراء.

52.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.00 جنيه للشراء.

62.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.12 جنيه للشراء.

163.40 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.34 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.65 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى اليوم

12.74 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.