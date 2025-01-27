شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 27-1-2025 في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين فى الكويت حيث سجل عيار 24 مبلغ 27.525 دينار ، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



عيار 24 سجل 27.525 دينار

عيار 22 سجل 25.225 دينار

عيار 21 سجل 24.075 دينار

عيار 18 سجل 20.650 دينار

عيار 14 سجل 16.050 دينار

عيار 12 سجل 13.775 دينار

الاونصة سجلت 856.125 دينار

الجنيه الذهب سجل 192.675 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2771.70



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.