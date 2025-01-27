شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير محطة كهرباء عتاقة لتوفير 250 مليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 27 يناير 2025 06:00 ص
يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن خطة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير و رفع كفاءة محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، و ذلك فى إطار خطة الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود فى إنتاج الكهرباء ، وفيما يلي أهم المعلومات عن خطة تطوير المحطة :
1- تقع المحطة على بعد 12 كيلو متر جنوب غرب مدينه السويس.
2- تضم المحطة 4 وحدات لإنتاج الكهرباء بقدرة 300 ميجا وات للوحدة ال3 و الرابعة و الاولى و الثانية بقدرة 150 ميجا وات باجمالى 900 ميجا وات.
3-تخطط وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير و رفع كفاءة الوحدة 3 و 4 باجمالى قدرات 600 ميجا وات.
4- جارى إعادة تأهيل وتشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة بقدرة 300 ميجاوات بدون وقود وبواسطة غاز العادم فى الوحدات الغازية.
5- إعادة تأهيل الوحدة الرابعة سيوفر 250 مليون دولار.
6- يحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على مراجعة خطة إعادة التأهيل والتشغيل للوحدتين 3 و 4 والاستفادة من عوادم المحطة الغازية المجاورة فى تشغيل الوحدة الرابعة لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود أحفورى.
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