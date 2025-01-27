شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير محطة كهرباء عتاقة لتوفير 250 مليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن خطة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير و رفع كفاءة محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، و ذلك فى إطار خطة الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود فى إنتاج الكهرباء ، وفيما يلي أهم المعلومات عن خطة تطوير المحطة :

1- تقع المحطة على بعد 12 كيلو متر جنوب غرب مدينه السويس.

2- تضم المحطة 4 وحدات لإنتاج الكهرباء بقدرة 300 ميجا وات للوحدة ال3 و الرابعة و الاولى و الثانية بقدرة 150 ميجا وات باجمالى 900 ميجا وات.

3-تخطط وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير و رفع كفاءة الوحدة 3 و 4 باجمالى قدرات 600 ميجا وات.

4- جارى إعادة تأهيل وتشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة بقدرة 300 ميجاوات بدون وقود وبواسطة غاز العادم فى الوحدات الغازية.

5- إعادة تأهيل الوحدة الرابعة سيوفر 250 مليون دولار.

6- يحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على مراجعة خطة إعادة التأهيل والتشغيل للوحدتين 3 و 4 والاستفادة من عوادم المحطة الغازية المجاورة فى تشغيل الوحدة الرابعة لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود أحفورى.