شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى منذ النصف الثانى من يناير 2025.. سعر الذهب اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الذهب اليوم الاثنين 27 يناير 2025 بمستهل تعاملات الأسبوع مستويات هي الأعلى منذ النصف الثاني من يناير 2025.

سعر الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 4411 جنيها.

عيار 21 يسجل 3860 جنيها.

عيار 18 يسجل 3309 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2573 جنيها.

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمى، وكذلك توقعات الفائدة بعد حديث ترامب عن ضرورة خفض الفائدة.

تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2780 دولاراً للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضى فوق المستوى 2750 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.



ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى..