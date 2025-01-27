شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المهارات التى يجب أن تفكر فى تعلمها بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعد تقرير "مستقبل الوظائف" مصدرًا شاملا يقدم رؤى معمقة حول طبيعة الاقتصاد الوظيفي المتغير، يغطي التقرير الفترة بين عامي 2025 و2030، مستندا إلى وجهات نظر أكثر من 1000 شركة دولية بارزة تمثل أكثر من 14 مليون عامل موزعين على 22 قطاعًا و55 اقتصادًا عالميًا.

بحسب التقرير، يتوقع 60% من أصحاب العمل أن يؤدي توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى إحداث تحول جذري في صناعاتهم بحلول عام 2030، أبرز المجالات التي ستقود هذا التحول تشمل الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات بنسبة 86%، والروبوتات والأتمتة بنسبة 58%، وأشباه الموصلات والتقنيات الحاسوبية بنسبة 20%، والأقمار الصناعية والتقنيات الفضائية بنسبة 9%.

لا يزال الذكاء الاصطناعي العام هو الاتجاه الأكثر سخونة وسهولة في التبني، حيث شهدت الاستثمارات فيه زيادة هائلة بمقدار ثمانية أضعاف منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، ولا يشمل ذلك الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المادية اللازمة للذكاء الاصطناعي، مثل الخوادم ومراكز البيانات.

من جهة أخرى، تتوقع 40% من الشركات تقليل عدد الموظفين في الوظائف التي يمكن أتمتتها، بينما يخطط ثلثا الشركات لتوظيف مواهب ذات مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك يعتزم نصف أصحاب العمل إعادة توجيه أعمالهم لمواكبة التطورات في هذا المجال.

أما بالنسبة للروبوتات والأنظمة الذاتية، فقد شهدت نموًا مطردًا بنسبة تتراوح بين 5% و7% سنويًا منذ عام 2020، وبلغ متوسط كثافة الروبوتات عالميًا 162 وحدة لكل 10,000 عامل في عام 2023، وهو ضعف العدد مقارنة بما كان عليه قبل سبع سنوات وفقا لما أوردته TheNextWeb.

ومع ذلك، تتركز 80% من تركيبات الروبوتات في خمس دول رئيسية هي: الصين، اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، وألمانيا، مما يجعل هذا الاتجاه محدود الانتشار عالميًا.

التقرير يسلط الضوء أيضًا على زيادة الطلب على المهارات التقنية والمهارات العامة فى أماكن العمل. فيما يتعلق بالمهارات التقنية، يُتوقع أن تكون البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى، والشبكات والأمن السيبرانى، والإلمام بالتكنولوجيا من بين الأسرع نموًا.

أما المهارات العامة الأكثر أهمية لعام 2025 فتشمل التفكير التحليلي، والمرونة والقدرة على التكيف، والقيادة والتأثير الاجتماعي، والتفكير الإبداعي، والتحفيز والوعي الذاتي.

إلى جانب ذلك، تتزايد أهمية التعاطف والاستماع النشط، والفضول والتعلم المستمر، وإدارة المواهب، وخدمة العملاء والتوجه الخدمى.

هناك تغييرات ملحوظة في المهارات الأساسية منذ إصدار التقرير السابق في عام 2023. شهدت مهارات مثل القيادة والتأثير الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وإدارة المواهب، وخدمة العملاء زيادة كبيرة في الأهمية.

وعلى المدى الطويل حتى عام 2030، يُتوقع أن تزداد أهمية المهارات التقنية بشكل ملحوظ، حيث يعتبر 87% من أصحاب العمل أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ستكون ذات أهمية كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يرى 70% أهمية الشبكات والأمن السيبراني، و68% يعتبرون الإلمام بالتكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية.

عندما يتعلق الأمر بالمهن الأسرع نموًا، فإن قطاع التكنولوجيا يواصل الهيمنة كما من المتوقع أن تزداد أعداد وظائف مطوري البرمجيات والتطبيقات، والمهندسين في مجال التكنولوجيا المالية، والمتخصصين في البيانات الضخمة، والخبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وشير التوقعات إلى أن أكثر من ستة ملايين وظيفة لمطوري البرمجيات والتطبيقات ستتاح بين الآن وعام 2030، مما يجعلها ثالث أسرع المهن نموًا بعد عمال المزارع وسائقي الشاحنات.