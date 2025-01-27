الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 - 1 - 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ3860 جنيها

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سعر الذهب اليوم الإثنين 27 - 1 - 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ3860 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 27 يناير 2025 02:00 ص

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3860 جنيها.

عيار 24 يسجل 4411 جنيها.
عيار 21 يسجل 3860 جنيها.
عيار 18 يسجل 3309 جنيهات.
عيار 14 يسجل 2573 جنيها.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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